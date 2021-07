Nintendo-Fans beschweren sich über schrecklichen eShop der Switch

Fans nerven die fehlenden Features im Nintendo eShop. Bild: Nintendo / Getty Images - Khosrork

Der eShop von Nintendo hat bei Spielern einen schweren Stand und könnte sich an der ein oder anderen Stelle durchaus noch etwas von der Konkurrenz abschauen. Glücklicherweise gibt es eine beliebte Alternative bei Fans, die diese Lücke schließt.

Nintendo eShop unbeliebt bei Fans

Wie alle namhaften Konsolenhersteller hat natürlich auch Nintendo eine digitale Anlaufstelle, auf der ihr die Switch eurer Wahl und die dazugehörigen Games kaufen könnt. Allerdings ist die als Nintendo eShop bekannte Plattform – der Meinung vieler Spieler nach – nicht mehr zeitgemäß, da Features fehlen, die bei den Mitbewerbern von Sony und Microsoft längst fester Bestandteil des eigenen Onlineshop-Auftritts sind.

So schreibt der User Dacvak, dass gekaufte Spiele nicht einfach automatisch von der Wunschliste gelöscht werden und kritisiert mit diesem Beispiel stellvertretend, wie wenig Wert Nintendo auf die Benutzerfreundlichkeit des eShops legt. Das aber ist lediglich ein Punkt beim Mangel an Funktionen.

Weiter beschwert sich der Nutzer über fehlende Bewertungsmöglichkeiten des im eShop angebotenen Contents, die nicht vorhandene Kommentarfunktion und die Tatsache, dass Nutzern keine zusammengefassten Empfehlungen ähnlicher Spieletitel vorgeschlagen werden.

Besonders die zuletzt genannte Funktion kann für interessante Querverweise zu Games – beispielsweise von Indie-Labels – sorgen, die ihr bis dato vielleicht gar nicht auf dem Radar hattet. (Quelle: Reddit)

Deku Deals als Alternative zum eShop von Nintendo

Abhilfe in Sachen Funktionsumfang kommt von der Plattform Deku Deals. Die Website von Michel Fairley hält seit März 2018 die Preisentwicklung von Nintendo Spielen aus dem eShop und Amazon nach. Darüber hinaus können Besucher hier auf einen Blick sowohl den Metascore als auch den User Score eines Titels einsehen und gelangen über einen Mausklick zu den Reviews.

Neben den gängigen Infoelementen und Empfehlungen verwandter Inhalte hat Deku Deals aber noch eine weitere interessante Angabe zu bieten, die ihr weder im Xbox Store noch PlayStation Store findet. Bei vielen Spielen gibt es den Punkt How Long to Beat.

Aus dieser Information könnt ihr ableiten, wie lange eure Spielzeit voraussichtlich betragen wird. Besonderer Mehrwert: Die Unterscheidung zwischen Hauptspiel, Extra-Inhalten und vollständigem Durchspielen.

Wann und ob Nintendo an dieser Stelle auf Fans hört und entsprechende Nachbesserungsarbeiten am Onlineladen in Auftrag gibt, steht bisher noch aus.

