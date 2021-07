gamescom: The Game – Spielt die Messe als fetziges Online-RPG

Quests, Loot und Leveln? Erlebt 120 brandneue Spiele der gamescom als kostenloses Online-RPG.

Die gamescom wird auch dieses Jahr wieder rein digital stattfinden. Zeit, die Messe in ein cooles Online-RPG zu verwandeln! Die Indie Arena Boot wird mit Quests, Loot und Leveln auf euch warten und euch brandneue Games in einem coolen Multiplayer-Camp vorstellen.

Die gamescom wird zum spielbaren MMORPG-Erlebnis

Zumindest ein Teil der gamescom – ein ziemlich cooler Teil: die Indie Arena Booth. Schon letztes Jahr konnten Spieler brandneue Indie-Spiele in einem Online-Camp entdecken und so Livestreams und Demos auschecken.

Dieses Jahr wird noch eine Schippe draufgelegt. Im Summercamp of Doom könnt ihr mit eurem Avatar durch die Booth spazieren und wie in einem richtigen Online-RPG kleine Quests absolvieren, Looten und Leveln. Das Summercamp of Doom lockt dabei mit verschiedenen Themenwelten, die ihr erkunden könnt.

Es warten zudem 120 kommende Indie-Perlen auf euch, die es anzuspielen gilt. Welche Spiele euch im Jahr 2021 erwarten und wie fetzig das RPG-Erlebnis wird, zeigt folgender Trailer:

Auf Steam warten fette Rabatte

Vom 25. Bis 29. August könnt ihr also online im Summercamp of Doom abhängen, mit den Ständen der Entwickler interagieren, Demos ausprobieren, Indie-Streams verfolgen und euch mit anderen Community-Mitgliedern austauschen.

Wenn ihr das Online-Camp gerockt habt, könnt ihr danach auch auf Steam vorbeischauen: Dort wartet eine eigens angelegte Steam-Event-Seite voller Demos und fetter Rabatte für die vorgestellten Indie-Titel.

Wenn die gamescom ansteht, könnt ihr bequem von der gamescom-Now-Webseite auf das Event zugreifen, weitere Details zum Online-RPG und gesamten Line-Up findet ihr auf der offiziellen Seite der Indie Arena Booth.

