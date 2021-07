Skyrim: Spieler ist in schlimmer Hölle gefangen, Fans fühlen mit ihm

Spieler landet in schlimmster Falle, die Skyrim zu bieten hat. Bildquelle: Getty Images/ FOTOKITA

The Elder Scrolls 5: Skyrim hat einige Macken, mit denen die Spieler leben müssen. Ein Spieler muss das am eigenen Leib erfahren, als das Rollenspiel ihn in einer schrecklichen Falle einsperrt. Auch die Community leidet mit ihm.

Skyrim: Spieler landet in schlimmster Hölle

Ein mit letzter Kraft erreichter Speicherpunkt kann in vielen Spielen ein Segen sein. In The Elder Scroll 5: Skyrim kann das automatische Speichern jedoch schnell zu einer verhängnisvollen Falle werden. Der Reddit-User Buck65 hat diese Hölle selbst erlebt und erntet dafür Verständnis und Mitgefühl aus der Community.

Der angreifende Bandit überwältigt den Spieler mit einem Blitzzauber, der daraufhin in den Straßen von Markarth zusammenbricht. Nach der Ladezeit muss er jedoch feststellen, dass der automatische Speicherpunkt in wieder in den Kampf befördert hat. Genauer gesagt, direkt zurück in den Blitzzauber des Magiers und damit zurück an die Himmelspforte.

Wie könnt ihr der Auto-Save-Hölle entkommen?

Der endlose Kreislauf kommt vielen Spielern in den Kommentaren nur allzu bekannt vor. Viele sprechen dem Spieler ihr Mitgefühl aus und teilen ihre eigenen Geschichten. User MadamMeouff schreibt, dass er nicht verstehen könne, warum Skyrim es ihm nicht erlaubt, sich zu bewegen, nachdem der Ladevorgang bereits abgeschlossen ist. Das nervige Feature hätte bereits für einige Tode seines Charakters gesorgt.

Der User Darth_Autumnus kennt jedoch eine Möglichkeit, wie zumindest PC-Spieler aus dem Teufelskreis ausbrechen können. Dafür müsst ihr die Entwicklerkonsole mit der Taste ^ (unter Esc) öffnen, wodurch das Spiel pausiert wird. Dadurch habt ihr eine kurze Verschnaufpause, in der ihr die aktuelle Situation einschätzen könnt. Notfalls könnt ihr mit "tgm" dort auch den God-Mode aktivieren und dem kritischen Kampf entfliehen.

Ein Spieler erntet das Mitgefühl der Community, weil er in der Auto-Save-Hölle feststeckt. Habt ihr bereits ähnliche Geschichten erlebt, in denen Skyrim für viel Frustration gesorgt hat? Besucht gerne unsere Facebook-Seite und schreibt es uns dort in die Kommentare.