Zu böse: 10 Spiele, die verboten wurden

Bei uns undenkbar, doch in anderen Ländern Realität: GTA 5 hat es nicht überall in die Verkausregale geschafft. Bildquellen: Rockstar Games, Getty Images/Circle Creative Studio.

Die USK stoppt auch in Deutschland einige Spiele vor ihrer Veröffentlichung. In anderen Ländern geschieht dies auch, oft aber aus ganz anderen Gründen als der Jugendschutz. Welche Länder solch strenge Gesetze und Regeln durchsetzen und welche Spiele von ihnen aus dem Verkehr gezogen wurden, verraten wir euch in folgender Bilderstrecke.

Zu brutal, zu kritisch, zu freizügig

Es gibt viele Gründe, warum ein Videospiel als zu schlimm gelten kann. Länder und die dazugehörigen Gesetze oder Aufsichtsbehörden gehen bei der Bewertung sehr unterschiedlich mit verschiedenen Themen um.

Einige der folgenden Spiele haben es nicht mal bis zum Verkauf geschafft und wurden schon im Vornherein gecancelt. Andere haben erst nach der Veröffentlich eine Verbannung erhalten.

Um welche Spiele es sich dabei konkret handelt und aus welchen – teils fragwürdigen – Gründen diese ein Verbot kassiert haben, zeigen wir euch in folgender Bilderstrecke:

Nicht immer sind die Gründe für die Entscheidungen sehr einleuchtend. Viele der genannten Spiele stellen in Deutschland zum Beispiel gar kein Problem dar und wurden ohne Schwierigkeiten veröffentlicht. Trotz der oftmals kritischen USK.

Auch die Zeit kann ihr Übriges tun. Die Vergangenheit hat des Öfteren gezeigt, dass Spiele oder Filme, die zunächst ein Verbot erhalten haben, Jahre später wieder für alle zugänglich waren.

Bleibt für die betroffenen Spiele zu hoffen, dass auch diese nicht ewig in der Verbannung stecken müssen. Bei einigen dieser Spiele wäre ein Verpassen eine echte Schande.