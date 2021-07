Gratis-Games bei Epic: Nächste Woche winkt eine echte Überraschung

Mittelalter-Fans aufgepasst – nächste Woche erwartet euch ein düsteres Abenteuer im Epic Games Store! (Bild: Getty Images / nicoletaionescu)

Wie jede Woche winken im Epic Games Store kostenlose Spiele, mit denen ihr eure Sammlung vergrößern könnt – und das ohne einen Cent zu bezahlen. Neben den Gratis-Games für diese Woche stehen auch schon die kostenlosen Spiele für nächste Woche fest. Und hier winkt eine düstere Überraschung.

A Plague Tale: Innocence kostenlos im Epic Games Store abstauben

Ja, ihr habt euch nicht verlesen. Das von der Kritik hoch gelobte A Plague Tale: Innocence wird voraussichtlich nächste Woche kostenlos im Epic Games Store erhältlich sein. Der Entwickler Asobo Studio setzt die Spieler von A Plague Tale: Innocence der Rattenpest im Mittelalter aus. Aber seht selbst:

In der Rolle der Adelstochter Amicia müsst ihr euch zusätzlich zur Plage auch noch gegen die Inquisition wehren, die hinter euch und eurem Bruder Hugo her ist. Dabei stehen mehr das Setting und die düstere Erfahrung als das Gameplay im Vordergrund. Bei uns im Test konnte das Stealth-Abenteuer mit diesen Faktoren überzeugen. Wenn ihr also Lust auf ein immersives und an vielen Stellen bedrückendes Abenteuer habt, solltet ihr das Angebot auf keinen Fall verpassen!

A Plague Tale: Innocence wird voraussichtlich gemeinsam mit dem schnelllebigen Prügelspiel Speed Brawl vom 5. bis 13. August kostenlos im Epic Games Store erhältlich sein. Habt ihr das Spiel einmal eurer Bibliothek hinzugefügt, gehört es dann für immer euch.

Gratis-Games im Epic Store – das erwartet euch diese Woche

Bis zum 5. August um 17 Uhr könnt ihr zwei andere Spiele kostenlos abstauben. Eines dieser Gratis-Games ist der rasante Bullethell-Shooter Mothergunship. Hier ist es eure Aufgabe, mit individuell modifizierbaren Waffen eine Roboter-Alien-Invasion zu verhindern. Bei dem actionreichen First-Person-Shooter sind vor allem Konzentration und schnelle Reaktionen gefragt, wenn ihr euren Invasoren nicht zum Opfer fallen wollt.

Für Simulations-Fans winkt währenddessen das entspannte Train Sim World 2, bei dem ihr Züge aller Art über ein verzweigtes Gleissystem steuern dürft. Neben detailliert modellierten Schienenfahrzeugen gibt es auch echten Zugverbindungen nachempfundene Strecken, die ihr vom Führerstand eurer Lok aus unsicher machen könnt.

Epic überrascht seine Fans mit einem echten Story-Knüller, der von der Kritik in den höchsten Tönen gelobt wurde. Allerdings müssen sich Fans noch eine Woche gedulden, bis sie das verlockende Angebot einsacken können. Welche Gratis-Games habt ihr bereits im Epic Store abgestaubt? Und welche davon haben euch am besten gefallen? Schreibt uns eure Meinung gerne via Facebook!