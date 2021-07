CoD, Battlefield & Co. – Echte Soldaten bewerten Kriegsspiele für uns

Kriegsspiele, vor allem First-Person-Shooter wie Battlefield und Call of Duty, erfreuen sich einer großen Beliebtheit in der Gaming-Welt. Dabei gilt beim Marketing oft folgender Grundsatz: Umso realitätsnäher, desto besser. Aber wie viel haben Kriegsspiele mit realem Krieg überhaupt gemein? Das haben wir echte Berufssoldaten gefragt.

Während Shooter wie Fortnite und Overwatch in fiktiven und bunten Comic-Universen spielen, verfolgen Call of Duty und Battlefield oft das Ziel, Kriegsschauplätze und -szenarien sehr "realistisch" darzustellen. "Echten Krieg" zu spielen – damit ist ein großer Reiz in der Videospielwelt verbunden, den zuletzt der kontrovers diskutierte Shooter Six Days in Falluja auf die Spitze getrieben hat, mit seinem Gameplay-Konzept, seinen Spielern authentische Erfahrungen ermöglichen zu wollen, die auf der Zusammenarbeit mit echten Soldaten und ihren Erzählungen basiert.

Echter Krieg dort draußen, digitaler Krieg in den Spielen – um eine realistischen Eindruck davon zu bekommen, wie diese Welten wirklich zueinanderstehen, haben wir echte Berufssoldaten interviewt, die in ihrer Freizeit ebenfalls Videospiele spielen. Ihre Namen haben wir durch Nummern anonymisiert.

Ein/e Soldat:in (1): „Nein, kann ich nicht, da es bisher kein Kriegsspiel gibt, in dem der Krieg und die persönlichen Folgen dargestellt und konkretisiert werden.“

Ein/e Soldat:in (4): „Das kommt sehr auf die Art der Spiele an. In Multiplayershootern à la CoD oder BF ist das eher schwierig. Aber in Singleplayergames, die den Charakteren eine Story verleihen, kann das durchaus sein. Das passt auch gut zum nächsten Punkt. Man will in Games natürlich Spaß haben und der Held sein. Wenn man aber eine gute Charakterentwicklung haben will, dann sollte man auch andere Facetten zeigen.

Als Soldat lebt man halt im Einsatzland oder an der Front, je nach dem wo das Spiel halt stattfindet. Und da spielen sich ganz viele Dinge im täglichen Leben ab. Es entstehen Freundschaften, jeder bringt Talente aus dem Zivilen mit. So kann der eine abends am Feuer vielleicht Gitarre spielen und ein anderer kann gut Haare schneiden. Klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber das sind so Dinge, da entwickelt sich dann so eine Art Infrastruktur. Wenn einer ein Problem hat, dann weiß man wer einem dabei am besten helfen kann.“

Ein/e Soldat:in (2): „Nein, keinesfalls. Die Spiele sind einfach dermaßen fernab der Realität, das geht gar nicht. Es gibt allerdings eine Szene, die mir hängen geblieben ist und an die ich auch im Einsatz oft denken musste, weil sie Zwiespalt und Zweifel gut reflektiert, mit denen man tagtäglich zu kämpfen hat. Konkret geht es um die Todesszene von Miller in Battlefield 3.

Gerade die letzten Sätze: „You come to our country to murder us. Yet we are the terrorist when we try to protect our nation and people.” Im realen Leben gibt es nicht dieses klassische, forcierte Freund/Feind-Szenario, am Ende des Tages sind wir alle Menschen, die für ihre Meinung und Werte kämpfen und man fragt sich ständig, ob das was man hier tut, überhaupt das Richtige ist. Erst als ich wirklich vor Ort war und die Menschen in den Ländern von Angesicht zu Angesicht kennenlernen durfte, wurde mir das so richtig bewusst.