PS5 bekommt endlich langersehntes Update

Bald passen noch mehr Spiele auf die PS5. (Bildquelle: GIGA)

Sony testet aktuell ein neues Firmware-Update für die PS5. Dieses schaltet endlich den M.2-Slot frei und ermöglicht die Speichererweiterung durch leistungsstarke SSD-Festplatten.

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Betaprogramms von Sony dürfen ein neues Firmware-Update für die PS5 testen. Zum ersten Mal können SSDs installiert und genutzt werden, um den Speicherplatz der Konsole zu erweitern.

Endlich mehr Speicherplatz auf der PS5

Aktuell könnt ihr das Update nur testen, wenn ihr am Betaprogramm der PS5 teilnehmt, doch in Zukunft werden alle Spieler den Speicherplatz erweitern können. Alles über das Beta-Programm erfahrt ihr bei Sony auf der PlayStation-Seite. Für die Teilnahme braucht ihr selbstverständlich eine PS5 und müsst mindestens 18 Jahre als sein. Außerdem verpflichtet ihr euch dazu, Sony Feedback zu den Firmware-Updates zu geben.

Bei der Verkaufsversion der PS5 stehen euch etwa 667 GB an Speicher für eure Spiele und Anwendungen zur Verfügung. Wer gerne zwischen mehreren großen Blockbuster-Spielern wechselt, kommt also schnell an die Grenzen der PS5, gerade Open-World-Spiele benötigen schon mal um die 100 GB an Speicherplatz.

Hohe SSD-Anforderungen

Nicht jede SSD ist mit der PS5 kompatibel. Die Module für den M.2-Slot müssen mindestens eine Übertragungsgeschwindigkeit von 5,5 GB/S erreichen, damit sie mit der restlichen Hardware mithalten können. Außerdem ist die maximale Breite der Module auf 22 mm begrenzt und auch die gesamten Maße inklusive Kühlung unterliegen Einschränkungen damit die SSDs Platz im Slot der PS5 finden. Die genauen Spezifikationen findet ihr hier auf der offiziellen Sony-Website.

Ein genaues Datum, ab wann alle Spieler den Slot zur Speichererweiterung nutzen können, gibt es noch nicht.

Wie sieht es bei euch aus? Ist eure PS5 schon an den Speichergrenzen angekommen? Seid ihr vielleicht Teil des Betaprogamms und könnt bereits darüber berichten? Schreibt uns doch eure Meinung in die Facebook-Kommentare.