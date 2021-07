Pokémon-Überraschung: Beliebtes Switch-Spiel bekommt kostenloses Update

Nintendo hat ein neues Update für New Pokémon Snap angekündigt. (Bild: GIGA / Nintendo)

Den 03. August sollten sich Pokémon-Fans fett im Kalender markieren. An diesem Tag gibt es ein kostenloses Inhalts-Update für New Pokémon Snap auf der Switch!

New Pokémon Snap: Update bringt neue Inhalte Anfang August

Mit New Pokémon Snap hat Nintendo alt eingesessenen Pokémon-Fans einen langjährigen Traum erfüllt. Das Safari-Spiel erschien Ende April und konnte die Spieler mit seiner tollen Inszenierung in den Bann ziehen.

Viel Abwechslung gibt es im Spiel bislang jedoch nicht – und auch die Menge an Inhalten und unterschiedlichen Gebieten fällt recht dürftig aus. Doch diesem Problem nimmt sich das Entwicklerteam nun mit einem kostenlosen Content-Update an, welches in einem neuen Video angekündigt wurde:

Ab dem 03. August 2021 stehen allen Spielern drei neue Gebiete zum Erkunden zur Verfügung. Zudem könnt ihr euch nun an bestimmten Stellen auf Miniatur-Größe schrumpfen lassen, um neue Bereiche zu entdecken und die Pokémon aus völlig anderen Blickwinkeln zu fotografieren.

New Pokémon Snap [Nintendo Switch]

Neues Update für New Pokémon Snap: Trailer schlägt ein wie eine Bombe

Ein Blick auf die aktuellen YouTube-Zahlen bestätigt: Bei den Fans kommt die Update-Ankündigung richtig gut an! Über 10.000 Likes konnten bislang schon verbucht werden, denen lediglich 93 Dislikes gegenüberstehen.

Auch in den Kommentaren finden sich viele lobende Worte:

athan1214: „Ich bin ziemlich begeistert. Das Spiel hat meine Erwartungen bereits weit übertroffen: Der DLC ist nur die Kirsche auf dem Sahnehäubchen.“

Dark Coco: „Es ist KOSTENLOS?! Yessss, das ist genau das, was ich gebraucht habe. Hoffentlich gibt es ein Halloween-Update, das uns noch mehr Geistertypen fotografieren lässt.“

Und was sagt ihr zum neuen Content-Update für New Pokémon Snap? Werdet ihr das Switch-Spiel jetzt nochmal rauskramen, um euch die neuen Inhalte anzusehen? Oder hattet ihr euch vom Patch noch mehr erwartet? Schreibt es uns in die Facebook-Kommentare!