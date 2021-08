Horizon: Forbidden West – Fans reagieren gelassen auf Hiobsbotschaft

Horizon: Forbidden West – Fans gehen entspannt mit schlechter Nachricht um. (Bildquelle: Khosrork, Getty Images)

Ein neuer Bericht bringt schlechte Nachrichten für Gamer, die sehnsüchtig auf Horizon: Forbidden West warten. Doch die Fans reagieren auf die Neuigkeit überraschend entspannt.

Horizon: Forbidden West sollte ursprünglich gegen Ende 2021 erscheinen. Einem neuen Bericht zufolge wird Sony das Spiel nun jedoch auf das erste Quartal 2022 verschieben (Quelle: Bloomberg). Der langerwartete Nachfolger zu Horizon: Zero Dawn wäre somit der nächste große Name, dessen Release sich durch die Umstände der Corona-Pandemie verzögert. Auf Reddit zeigen sich die Fans von dieser Nachricht jedoch keinesfalls verärgert.

Horizon: Forbidden West – Verzögerung kommt nicht überraschend

Bisher wurde der Bericht noch nicht bestätigt. Auf Nachfrage bei Sony konnte uns zurzeit noch kein Statement dazu gegeben werden. Die Information würde angesichts all der anderen verschobenen Spiele wie zum Beispiel dem nächsten God of War aber zumindest nicht völlig unerwartet kommen.

Dementsprechend reagieren auch die Fans im Horizon-Subreddit recht gefasst auf die Nachricht. Für viele User hatte sich dieser Schritt bereits abgezeichnet und nur wenige von ihnen zeigen sich wirklich überrascht von der Meldung. Damit das Spiel in seiner bestmöglichen Form erscheinen kann, scheinen viele Gamer mit einer etwas längeren Wartezeit einverstanden zu sein.

Schaut euch hier die Fan-Reaktionen auf Reddit an:

Horizon: Forbidden West – Gamer wollen auf die PS5 warten

Viele Reddit-User geben außerdem zu Protokoll, dass sie Horizon: Forbidden West auf der PS5 zocken wollen. Da die Next-Gen-Konsole aber noch immer Mangelware ist und viele Kommentatoren sich noch kein Exemplar schnappen konnten, scheint sie die wahrscheinliche Verschiebung des Spiels nicht sonderlich zu treffen. Wenn das neue Horizon-Game erst 2022 releast werden sollte, bliebe ihnen somit immerhin noch mehr Zeit, um endlich eine PlayStation 5 zu ergattern.

