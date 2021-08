Fremdscham pur: 7 Spiele-Hits voller Peinlichkeiten

Die Outfits von weiblichen Charakteren sind in Videospielen oft ziemlich peinlich.

Selbst populäre Spiele sind vor peinlichen Ausrutschern nicht sicher. In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch sieben peinliche Momente in ansonsten äußerst beliebten Videospielen.

Peinlich hoch sieben: Gaming-Momente zum Fremdschämen

Auch allseits beliebte Spiele sind leider nicht automatisch perfekt. Einige von ihnen enthalten zum Beispiel Momente, bei denen euch die Schamesröte ins Gesicht steigt und ihr euren Kopf am liebsten im nächstbesten Kissen vergraben würdet.

Insbesondere (wenn auch nicht ausschließlich) der Umgang mit nackter Haut ist in Videospielen oftmals ganz schön peinlich – und in einigen älteren Spielen wirken diese Momente mit etwas Distanz sogar noch deutlich unangenehmer.

Ob zweifelhafte Kleidung, außergewöhnliche Körperproportionen oder schrille Gesangseinlagen: In unserer Bilderstrecke am Ende dieses Artikels zeigen wir euch sieben beliebte Spiele mit peinlichen Momenten zum Fremdschämen.

Zum Rotwerden: Sieben peinliche Momente in Videospielen

In Videospielen gibt es immer wieder Momente, in denen es vor lauter Fremdscham schwer fällt, überhaupt hinzusehen. Besonders schlimm wird es, wenn gerade bei diesen Momenten Freunde oder Familienmitglieder zuschauen und ihr euch für die Ereignisse auf dem Bildschirm rechtfertigen müsst.

Traditionell zählen nackte Tatsachen oder zumindest absurd freizügige Outfits von zumeist weiblichen Protagonisten zu den häufigsten Ursachen für solche Fremdscham-Momente, weil sie oft unlogisch, unnötig und unerklärt bleiben.

Von der "Begründung" für Quiets Outfit in Metal Gear Solid 5 - The Phantom Pain über die Sammelkarten in The Witcher bis hin zu den unerträglichen Musical-Einlagen in Kingdom Hearts 2: In der oberen Bilderstrecke findet ihr sieben peinliche Videospielmomente zum Fremdschämen.

