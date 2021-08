Überraschung auf Steam – Gescheitertes Marvel-Spiel kehrt zurück

Bekommen die Helden des Marvel-Universums die Chance auf ein Comeback? (Bildquelle: AaronAmat, Getty Images)

Das Marvel-Spiel von Square Enix ist lange hinter den Erwartzungen zurück geblieben. Am Wochenende sind die Spielerzahlen allerdings stark angestiegen. Bekommt das Spiel jetzt doch noch eine zweite Chance?

Marvel's Avengers musste seit dem Release viel Kritik einstecken und konnte sich bei Gamern bisher nicht durchsetzen. Immerhin hat das Spiel nun aber ein auffällig starkes Wochenende erzielt und dabei seine Spielerzahlen teilweise verzwanzigfacht (Quelle: Screenrant).

Marvel's Avengers: Gratis-Wochenende mit Spieler-Boom

Am Wochenende konnte sich Square Enix über einen sprunghaften Anstieg an Spielern in Marvel's Avengers freuen. Grund für den ungewohnten Zusturm an Gamern war eine besondere Aktion: Das Spiel war vom 29. Juli bis zum 1. August für PC- sowie PS4- und PS5-Spieler komplett kostenlos.

Während die täglichen Spielerzahlen auf Steam zuvor gewöhnlich zwischen 350 und 800 Spielern geschwankt sind, konnten am Wochenende immerhin knapp über 10.000 Spieler erreicht werden. (Quelle: SteamDB)

Marvel's Avengers: Gratis-Aktion zeigt Wirkung

Dass ein Gratis-Zugang für eine Vielzahl neuer Spieler sorgen würde, war natürlich zu erwarten. Trotzdem wird Square Enix nun wohl hoffen, dass einige der Neuankömmlinge beim Spiel bleiben, obwohl es nun nicht mehr kostenlos ist. Der Fortschritt, der während des Gratis-Zeitraums erreicht wurde, darf von den Spielern beim Erwerb von Marvel's Avengers übrigens behalten werden.

Ob das erfolgreiche Wochenende für das bisher gefloppte Spiel eine Art Wiederbelebung sein wird, muss sich noch zeigen. Nach dem Wochenende sind die Zahlen wieder gesunken, haben sich allerdings aktuell immerhin um die 5.000 Spieler eingependelt. Wenn diese Zahl beibehalten werden kann, hätte sich die aktive Community in Marvel's Avengers immerhin um ungefähr das zehnfache im Vergleich zur Zeit vor dem Gratis-Wochenende vergrößert.

