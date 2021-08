Videospiele wollen mit ihren Schwierigkeitsgraden jedem Spieler eine faire Herausforderung bieten. Aber manche Spiele sehen es gar nicht gern, wenn ihr sie im leichtesten Modus spielt. In diesem Fall erhaltet ihr sogar eine Strafe! Die zehn witzigsten dieser Noobbestrafer haben wir für euch zusammengetragen.

Wer Metal Gear Solid 5: Phantom Pain auf Leicht spielt, bekommt einen Hühnerkopf aufgesetzt. Und das ist noch nicht einmal der schlimmste Fall.

Erlebt euer blaues Wunder, wenn ihr diese Spiele auf "Leicht" spielt

Och Menno! Und ihr dachtet, ihr hättet in Videospielen Entscheidungsfreiheit. In den 10 Spielen in der unteren Bilderstrecke werdet ihr veräppelt, wenn ihr den leichtesten Schwierigkeitsgrad auswählt. Das ist irgendwie gemein und lustig zugleich.

Es gibt Spiele, die verlangen einfach das Härteste von euch. Wir verurteilen euch keineswegs dafür - einige Spielentwickler allerdings schon. Viel Spaß beim Durchscrollen!

Was sagt ihr zu den zehn Noobbestrafer-Spielen? Witzig oder doch etwas gemein? Welches dieser Spiele habt ihr bereits im leichtesten Modus gespielt - und kennt ihr vielleicht noch andere lustige Beispiele? Schreibt sie uns gerne in die Kommentare!