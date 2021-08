Switch-Hammer: Pro-Controller + Zelda-Remake nur noch heute zum Top-Preis

Das Switch-Pro-Controller-Bundle gibt es nur für kurze Zeit.

Bei MediaMarkt könnt ihr euch jetzt nur für kurze Zeit den Switch Pro Controller und das HD-Remake von The Legend of Zelda: Skyward Sword für einen tollen Preis im Bundle sichern.

Der Nintendo Switch Pro Controller ist eines der besten Accessoires für die Hybrid-Konsole und macht vor allem längere Zocker-Sessions vor dem eigenen Fernseher deutlich angenehmer. Jetzt habt ihr nur für kurze Zeit die Möglichkeit, um euch den Controller zum absoluten Sparpreis im Paket mit dem erst kürzlich releasten The Legend of Zelda: Skyward Sword zu sichern.

Switch Pro Controller: Top-Bundle bei MediaMarkt

Der Switch Pro Controller kostet gewöhnlich 69,99 Euro. Für kurze Zeit könnt ihr euch den Controller jetzt aber im Bundle mit dem HD-Remake von The Legend of Zelda: Skyward Sword (UVP 59,99 Euro) schnappen – und das für nur 79,99 Euro.

Dazu müsst ihr nur beide Artikel in euren Warenkorb legen – den Rabatt bekommt ihr dann an der Kasse angezeigt. Insgesamt spart ihr mit dem Bundle also also satte 50 Euro. Allerdings müsst ihr euch beeilen, denn das Angebot ist nur bis morgen, den 04. August, um 9 Uhr verfügbar.

Neben dem Controller-Bundle gibt es bei MediaMarkt im Rahmen der Gönn-Dir-Dienstag-Aktion auch noch weitere Tech- und Gaming-Schnäppchen im Angebot. Unter anderem könnt ihr euch auch das Switch-Spiel Fire Emblem Warriors für nur 26,99 Euro (UVP 59,999 Euro) schnappen.

Fire Emblem Warriors für 26,99 Euro statt 59,99 Euro

