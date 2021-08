Pokémon: 7 Orte, die ihr als wahrer Fan besuchen müsst

Lust auf ein Pokémon-Abenteuer im echten Leben? (Bildquelle: Getty Images / Deagreez)

Die Welt der Pokémon ist bunt, niedlich und steckt voller Überraschungen. Wäre doch cool, wenn es auch in der Realität Orte geben würde, die dieses Gefühl wiedergeben, oder? In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 7 Must-See-Orte, die ihr als Pokémon-Fans besuchen solltet.

Pokémon im echten Leben erleben

In den Pokémon-Spielen dreht sich alles um die namensgebenden Taschenmonster: Es gibt Poké-Läden, Cafés, Events und an jeder Ecke sind die Gesichter der putzigen Tierchen zu finden.

Doch das alles gibt es auch in der Realität! Für alle Reiselustigen unter euch Poké-Fans haben wir deswegen 7 Orte zusammengetragen, die ihr unbedingt besucht haben müsst.

Klickt hier um zur Bilderstrecke zu gelangen:

Na, haben wir nun auch in euch den Wunsch geweckt in den nächsten Flieger zu steigen? Welchen der 7 Orte würdet ihr zuerst aufsuchen und warum? Besucht uns gern auf unserer Facebook-Seite und schreibt es uns dort in die Kommentare!