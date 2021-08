GTA Online: Spieler rennen seit Tagen einfach nur im Kreis

GTA-Online glänzt momentan mit viel Abwesenheit. Bild: Rockstar Games / Getty Images - master1305

Nachdem die Politur des frischen Updates inzwischen etwas von ihrem ersten Glanz verloren hat, offenbart sich eine Tatsache, die viele GTA-Fans unglücklich macht. Betroffen sind davon unmittelbar die neuen Spielinhalte und der damit verbundene Aufwand für die Freischaltung.

GTA-Online-Gauner müssen sich anstrengen

Das aktuelle Tuner-Update verleiht GTA-Online ein wenig Fast & Furious Flair und hat viele Spielerwünsche – unter anderem mit einer brandneuen Autowerkstatt – erfüllt, die von euch nun unterhalten werden kann. Neben neuen Wagen und Rennen wurde außerdem ein frisches Tuner-Ruf-System in die Onlinegaunerei aufgenommen. Dennoch sind viele Hobbyverbrecher unter euch genau damit inzwischen unzufrieden.

Grund dafür ist das intensive Grinden, um in diesem System aufzusteigen und auch noch das letzte bisschen der neuen Spielinhalte, etwa in Form von hochwertigen Autoteilen, freizuschalten. Zu diesem Zweck greifen viele auf diverse Tricks zurück. So werden beispielsweise Gummibänder, Batterien oder Werkzeuge benutzt, um das vermeintliche Problem zu umgehen.

Die Ideen reichen so weit, dass Spieler diese Gegenstände nutzen, um damit die Richtung von Analogsticks bei Controllern zu beeinflussen oder eine Taste auf der Tastatur einfach mit etwas beschweren. Ziel ist es, den Charakter sozusagen aktiv zu halten und auf diese Weise so zu tun, als ob ihr spielen würdet. Innerhalb der Autotreffs generiert ihr dann über Nacht oder während der Arbeitszeit die Punkte, die euch den nächsten Rang verleihen.

Der unkomplizierteste Weg ist die Teststrecke. Diese betretet ihr allein und fahrt zurück zum Ausgang. Sobald das Menü links oben erscheint, macht ihr nichts mehr. Schon erhaltet ihr Reputation. Alternativ könnt ihr euch mit einem Wagen in die Werkstatt stellen und ein Gummiband am Stick festmachen, um dauerhaft durchs Kategorienmenü zu scrollen. Auch dafür steigt ihr ebenfalls in der Tuner-Gunst.

Rockstar geht gegen AFK-Banditen in GTA-Online vor

Obwohl solche Tricks uralt sind, funktionieren manche davon auch noch heute, dauern allerdings sehr lange. So soll diese Methode ab Stufe 100 bezogen auf die Menge an Erfahrungspunkten, die ihr für den nächsten Aufstieg braucht, schon weit weniger nützlich sein. Bedenkt man, dass die Maximalstufe erst bei 1.000 endet, wird der Weg bis dahin noch ein langer werden.

Ein echtes Ärgernis, das dadurch für aktive GTA-Spieler entstehen kann, sind Lobbys, die plötzlich mit AFK-Spielern voll sind. Allerdings hat Rockstar Games das Problem mit diesem Update zumindest grundsätzlich adressiert. So berichten Spieler, dass sie nun gekickt werden, sobald sie beim Fernsehen in der Wohnung oder im Unternehmen AFK gehen. Für die Autotreffs gilt das bislang noch nicht.

Nutzt auch ihr solche Methoden, um während eurer Abwesenheit weiterhin Spielfortschritte zu erzielen?