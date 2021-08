Pokémon trifft Diablo: Geheimtipp spaltet die Gemüter

Diablo und Pokémon in einem Spiel? Fans sind skeptisch. (Bildquelle: Getty Images / GlobalStock

Ein Switch-Spieler will Pokémon-Fans ein Game ans Herz legen, das aus einer wilden Mischung aus Pokémon und Diablo besteht. Obwohl die Idee Vielen zusagt, wird das Spiel auch heftig kritisiert.

Pokémon und Diablo: Wie soll das aussehen?

Im Reddit-Forum zur Nintendo Switch wird gerade ein Spiel heiß diskutiert, welches Konzepte verschiedener beliebter Videospiele in sich vereinen soll. Die Rede ist von Siralim 3, das nach dem Redditor thatgingatho zu vielen Switch-Gamern entgangen sei.

Zum einen sei das Spiel perfekt für Pokémon-Fans, da es in Siralim 3 über 700 Monster zu sammeln, zu entwicklen, zu züchten und zu kreieren gibt. Im Spiel könnt ihr sogar Rezepte finden, mit denen ihr neue Monstrositäten erschaffen könnt. Selbst nach 100 Stunden Spielzeit gäbe es dadurch wohl noch immer neue Kreaturen zu entdecken, die alle ihre eigenen Skills haben.

Zum anderen sei der Geheimtipp aber auch ein gefundenes Fressen für Liebhaber klassischer Dungeon Crawler. Diablo-Fans dürfte gefallen, dass es eine Vielzahl an Artefakten und Edelsteinen in den Dungeons zu finden gibt, die eure Monster stärker machen und sie mit neuen Spells ausstatten.

Auch interessant: Nach der Hauptquest ist das Spiel noch lange nicht vorbei. Wie mit den Rifts bei Diablo, gibt es auch bei Siralim 3 zufällig generierte Maps, auf die ihr euch im Anschluss wagen dürft. Und auch neue Endgame-Bosse machen euch das Leben schwer.

Doch eine Schattenseite hat das Spiel...

So überzeugend das Konzept von Siralim 3 klingt, so groß ist auch die Enttäuschung vieler Spieler, wenn sie sich den Monster-Dungeon-Crawler aus nächster Nähe anschauen. In den Kommentaren kritisieren Spieler den Retro-Look des Spiels. Nicht, weil sie Pixel-Stile nicht feiern, sondern weil dieser in Siralim 3 einfach nicht gut umgesetzt sei.

Vor allem die limitierten Farben, die Wahl der Schriftart sowie das allgemeine Feeling eines Spiels aus dem Jahr 1992 seien für Viele ein absoluter Abturn.

Falls ihr euch nun ein eigenes Bild von Siralim 3 machen wollt, habt ihr Glück. Das Spiel gibt es für beinahe alle Plattformen:

PC (Steam) für knapp 12,50 Euro.

Nintendo Switch für knapp 15 Euro.

Xbox One für knapp 15 Euro.

Android für knapp 5 Euro.

Ihr seid selbst noch zwiegespalten oder könnt mit dem Stil nichts anfangen? Dann haben wir noch ein paar weitere Tipps für gute Spiele für euch parat:

Ein Mix aus Pokémon und Diablo klingt im ersten Moment ziemlich verlockend. Auf den zweiten Blick misfällt der Retro-Stil vielen Spielern jedoch zu sehr, als dass sie Siralim 3 eine Chance geben könnten. Was ist eure Meinung zum Spiel: Cool oder zu unansehnlich? Schreibt es uns gern in die Kommentare auf Facebook!