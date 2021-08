Preishammer: HyperX Cloud II Wireless Gaming-Headset bei MediaMarkt

HyperX Cloud II Wireless Gaming-Headset stark reduziert bei MediaMarkt. (Bild: hyperxgaming.com)

Ihr seid auf der Suche nach einem neuen Gaming-Headset mit Spitzensound, wollt aber nicht zu viel Geld ausgeben? Dann solltet ihr euch die beiden aktuellen Angebote der HyperX Cloud Headsets bei MediaMarkt genauer ansehen.

HyperX Cloud II Wireless Gaming-Headset zum Hammerpreis

Die Wireless-Version des HyperX Cloud II Gaming-Headsets ist mit seiner bis zu 30-Stunden ausdauernden Akkulaufzeit, der 20-Meter-Reichweite und der integrierten Audiosteuerung mit ausgewogenem Klang und kräftigen Bässen ein wahrer Allrounder. Durch das abnehmbare Mikrofon kann man das Headset auch unterwegs verwenden. Der Aluminium-Rahmen sorgt für einen festen Sitz und der Memory-Schaum der Ohrmuscheln für ein angenehmes Tragegefühl. Aktuell ist das HyperX Wireless Headset für 129 Euro bei MediaMarkt zu haben (statt 152,99 Euro).

HyperX Cloud II Wireless - für PC, PS4, Nintendo Switch, Over-ear Gaming Headset

Technische Details des Cloud II Wireless

kabelloses Gaming-Headset mit stabiler 2,4-GHz-Verbindung

Over-Ear-Kopfhörer

bis zu 30 Stunden Betriebsdauer

HyperX 7.1 Surround Sound

geräuschunterdrückendes und abnehmbares Mikrofon mit LED-Stummschalteanzeige

mit LED-Stummschalteanzeige Aluminiumrahmen

kompatibel mit PC, PlayStation, XBox und Nintendo Switch

Zum HyperX Cloud II Wireless-Headset bei MediaMarkt

HyperX Cloud II Gaming-Headset bei MediaMarkt

Wenn euch die Wireless-Funktion nicht so wichtig ist und ihr lieber ein günstigeres kabelgebundenes Gaming-Headset haben möchtet, könnt ihr bei dem HyperX Cloud II für 59 Euro (statt 82,99 Euro) zuschlagen. Der Sound und die Qualität des Mikrofons stehen der Wireless-Version in nichts nach, dafür ist das Headset aber um einiges günstiger. Auch hier kann man das Mikrofon problemlos abnehmen und mit dem 3,5-mm-Klinkenkabel an alle gängigen Smartphones, Pcs und Konsolen anschließen.

Zum HyperX Cloud II Headset bei MediaMarkt

Technische Details des Cloud II

kabelgebundenes Gaming-Headset

Over-Ear-Kopfhörer

3,5-mm-Klinkenstecker

HyperX 7.1 Surround Sound

geräuschunterdrückendes und abnehmbares Mikrofon

Aluminiumrahmen

kompatibel mit PC, PlayStation, XBox und Nintendo Switch

