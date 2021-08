12 Game-Beziehungen, die sich sehr "echt" anfühlen

2B und 9S aus Nier: Automata – ein wirklich schönes Paar.

Kennt ihr das? Wenn ihr in Videospielen auf eine Romanze oder Beziehung trefft und diese euer Herz so stark berührt, dass sie euch fast "echt" vorkommt? Ja, unsere Leser auch, die zusammen mit uns eine Liste der schönsten Game-Beziehungen erstellt haben.

Diese Beziehungen sind fast zu schön

In Videospielen muss nicht immer nur gekämpft werden. Manchmal gibt es auch genügend Zeit, dass die Charaktere Liebe füreinander finden – und wir als Spieler quasi mit im Boot sitzen.

In der unteren Bilderstrecke findet ihr die Game-Beziehungen, die sich für unsere Leser wirklich "echt" angefühlt haben. Ach, ist es nicht schön, digitale Schmetterlinge im Bauch zu haben?

2B und 9S, Nathan und Elena, Joel und Ellie – diese Dream Teams retten nicht nur die Welt, sie erobern mit ihren Beziehungen auch unsere Herzen. In manchen Spielen wirkt es erzwungen und aufgesetzt, in anderen fühlt sich Liebe manchmal fast "echt" an.