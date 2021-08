Ist die PS5-Krise bald überstanden? Sony offenbart große Pläne

Sony gibt Spielern einen Grund zum feiern. (Bildquelle: Sony, Getty Images / Deagreez, Sarah Köster

Adieu, PS5-Knappheit? Ein neuer Bericht seitens Sony lässt auf ein Ende des Konsolen-Mangels hoffen. Das Unternehmen steckt sich nämlich große Ziele und verrät auch, wie es diese einhalten will.

Ist die PS5 bald wieder verfügbar?

Seit dem Verkaufsstart der PS5 ist die Next-Gen-Konsole vor allem für eines bekannt: Sie ist ständig vergriffen und restlos ausverkauft. Nach Monaten der Stille macht Sony den Spielern nun aber wieder Hoffnung, dass sich dieser Notstand bald ändert.

In einem Gespräch mit Investoren und Analysten habe Sonys Finanzvorstand nämlich folgendes bestätigt (Quelle: Twinfinite):

Sony habe sich alle nötigen Halbleiter gesichert um die Produktion der PS5 wie geplant fortzusetzen. Die Verkaufsziele, die sich das Unternehmen für dieses Jahr gesetzt hat, sollen damit eingehalten werden.

Das ist Sonys Ziel: In diesem Fiskaljahr sollen insgesamt über 14,8 Mio. Konsolen verkauft werden. Bisher wurden in diesem Jahr 10,1 Mio. Konsolen verkauft. Das Unternehmen plant also anscheinend noch dieses Jahr über 4,7 Mio. PS5 zu produzieren und zum Verkauf anzubieten.

Was ändert sich jetzt konkret?

Dass Sony so zuversichtlich wirkt, liegt an den bereits erwähnten Halbleitern. Die fehlenden Chips galten, neben Scalpern, bisher als einer der Hauptgründe für die PS5-Knappheit. Die Heimkonsolen konnten deswegen nur sehr langsam produziert werden und wurden dann oft von Leuten aufgekauft, die sie teurer weiterverkauften.

Scalper wird es wahrscheinlich auch in Zukunft noch geben. Doch Sony kann die Konsolen in Zukunft eventuell in so großen Stückzahlen anbieten, dass trotzdem noch genügend Hardware für normale Spieler übrigbleibt. Zumindest in der Theorie. Wie Sonys Verkaufsstrategie in den nächsten Monaten aussehen wird, wird sich noch zeigen.

Es bleibt also nur zu hoffen, dass bald auch die Spieler/innen auf ihre Kosten kommen werden, die bisher noch keine Chance bekommen haben eine PS5 zu ergattern.

In unserer praktischen Übersicht zur PS5 halten wir euch auf dem Laufendem und benachrichtigen euch, wann und wo sie wieder verfügbar sein wird.

Sony bestätigt, dass der geplanten PS5-Produktion nichts mehr im Weg steht. Über 4,7 Mio. Konsolen könnten mit Glück noch dieses Jahr verkauft werden.