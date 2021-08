Besser als Die Sims 4? – Epic-Creator ist extrem realistisch

Die Sims 4 kann einpacken: "Epic Games"-Editor ist tausend Mal realistischer.

Ein neuer Charakter-Creator von Epic Games verblüfft und erschreckt zugleich mit unglaublich realistisch aussehenden Figuren. Da können Editoren wie die von Die Sims 4 und Co. glatt einpacken. Wird das die Zukunft der Videospiele?

Epic Games erschafft den perfekten Editor

Epic Games schmeißt einen brandneuen Creator auf den Markt, der mithilfe der Unreal Engine arbeitet und sich MetaHuman nennt. Das Erstaunliche: Die Figuren, die der Editor erschafft, sehen beängstigend echt aus und sind einfach nur unglaublich:

Epic Games: Ankündigungstrailer zum MetaHuman-Creator

Normalerweise sei die Erstellung von realistischen 3D-Modellen aufwendig, kompliziert und teuer. Mit dem neuen Creator soll das alles der Vergangenheit angehören. Es sei es möglich, einen einzigartigen digtialen Menschen in unter einer Stunde anzufertigen.

Die Erstellung umfasst das Gesicht samt aller Details wie Mund, Nase, Augen und Co., die Haare, den Körper und sogar die Kleidung des Charakters.

Im ersten Augenblick erinnern die Charaktermodelle an die zu damaligen Zeiten beeindruckenden Ergebnisse des beliebten Detroit: Become Human. Nur, dass die Kreation mit MetaHuman nicht einem riesigen, geschulten Team an Entwicklern entspringt, sondern ihr die Schöpfer dieser unglaublichen Figuren sein könnt, ihr erschafft die Geschichte hinter den digitalen Menschen.

Wie kann der MetaHuman-Creator genutzt werden?

MetaHuman soll noch 2021 erscheinen. Zurzeit befindet sich das Projekt für Testzwecke noch in einem Early-Access-Programm. Auf der Webseite der Unreal Engine könnt ihr euch für weitere Updates zum Creator registrieren, oder auch zwei bestehende Figuren zum Testen von MetaHuman erhalten.

Beim MetaHuman-Creator handelt es sich um eine cloudbasierte Browser-App. Nach Fertigstellung eures Modells könt ihr es exportieren und herunterladen, um es dann in der Unreal Engine zu verwenden.

Der fotorealistische Creator könnte das Charakter-Design in der Videospielentwicklung wirklich revolutionieren.

Wir sind gespannt, welche Auswirkungen der unglaubliche MetaHuma-Creator von Epic Games in der Zukunft auf die Videospielwelt haben wird. Schon bald könnten euch noch realistischere Charaktere in euren Lieblingsspielen entgegenstrahlen. Wie findet ihr den Editor von Epic Games? Findet ihr die Charaktere auch erstaunlich? Besucht uns doch einfach auf Facebook und berichtet uns eure Meinungen dazu gerne in die Kommentare.