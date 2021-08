Pokémon: Warum ihr Fan seid

Pikachu hat euch lieb. Aber warum ist das kleine gelbe Kerlchen so beliebt?

Pokémon hat sich schon vor langer Zeit einen Platz in unseren Herzen verdient. Selbst Nicht-Fans kennen die knuffeligen Taschenmonster, die mittlerweile eines der größten Franchises überhaupt sind. Aber was ist der Grund dafür? Ihr habt die Antwort!

Eure Fanliebe zu Pokémon – ihr sagt uns, warum sie so stark ist

So gut wie jeder kennt Pikachu. Kaum ein anderes Taschenmonster ist so beliebt wie Ashs treuer Begleiter. Selbst Nicht-Fans der Pokémon-Reihe können kaum bestreiten, das kleine Kerlchen nicht zu kennen. Aber woran liegt das? Was macht das Franchise so beliebt? Wir haben euch via Facebook gefragt, warum ihr Pokémon in euer Herz geschlossen habt. Ausgewählte Antworten findet ihr in dieser Bilderstrecke:

Von rührenden Momenten bis hin zu Kindheitshelden – die Gründe, Pokémon zu lieben sind zahlreicher als ihr denkt. Viele von euch halten dem Franchise schon seit Jahren die Treue. Und wie es aussieht, wird das wohl auch noch einige Zeit so bleiben. Es ist auch schwer, Pokémon nicht zu mögen...