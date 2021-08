Mega Tarif im Vodafone-Netz bei MediaMarkt: 40 GB LTE + 650-Euro-Gutschein. Bildquelle: Getty Images/ Winkzab

Ihr überlegt schon länger, euer Datenvolumen aufzustocken, aber wartet noch auf das passende Angebot? MediaMarkt hat gerade einen Hammer Deal auf Lager..

40 GB Datenvolumen + 650-Euro-Gutschein bei MediaMarkt

In der Tarifwelt von MediaMarkt gibt es gerade ein krasses Angebot: Für 46,99 Euro im Monat bekommt ihr ganze 40 GB Datenvolumen mit bis zu 100 MBit/s plus Allnet- und SMS-Flat im Netz von Vodafone. Das Besondere an dem Deal ist, dass ihr kein Smartphone dazubekommt, sondern einen 650 Euro MediaMarkt-Gutschein zur freien Verfügung. Der Gutschein kann in jeder MediaMarkt-Filiale eingelöst werden (online geht leider nicht) und ist dabei nicht an euer Kundenkonto gebunden (ihr könnt ihn also auch verschenken). Verschickt wird der Gutschein per E-Mail nach Ablauf der Widerrufsfrist von zwei Wochen.

Die Tarif-Details auf einen Blick

Netz: Vodafone

Tarif: Mobilcom-Debitel green LTE

40 GB LTE-Datenvolumen (max. 100 MBit/s)

(max. 100 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

24 Monate Mindestlaufzeit, 3 Monate Kündigungsfrist

Folgende Kosten erwarten euch

Grundgebühr: 24 × 46,99 Euro im Monat

im Monat Anschlussgebühr: 39,99 Euro

Versandkosten: gratis

1.167,75 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

40 GB Vodafone-Tarif + 650-Euro-Gutschein: Lohnt sich das Angebot von MediaMarkt?

Bei diesem Tarif-Deal gibt es einen 650 Euro MediaMarkt Geschenk-Gutschein dazu. Zieht man diesen nun von den Gesamtkosten ab, bleiben 517,75 Euro für den Tarif übrig. Das entspricht 21,57 Euro im Monat für einen Handytarif mit 40 GB Datenvolumen, Allnet- und SMS-Flat im Vodafone-Netz. Das entspricht knapp 54 Cent pro GB. Zum Vergleich: Bei Mobilcom-Debitel direkt müsst ihr für Tarif mit denselben Konditionen trotz Rabatt deutlich mehr bezahlen.

Einziger Nachteil: Der Mindesteinkaufswert beträgt 650 Euro, einzelne kleinere Beträge können nicht mit dem Gutschein beglichen werden. Man kann ihn allerdings prima verwenden, um sich gleich ein Smartphone oder iPad dazu zu kaufen oder, da er 2 Jahre gültig ist, vielleicht sogar die PlayStation 5, sobald sie erhältlich ist.

Vergesst aber auf keinen Fall rechtzeitig zu kündigen, also mindestens 3 Monate vor Vertragsende. Falls ihr das nicht tut, verlängert sich der Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr.