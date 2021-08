Epic Games verschenkt ein Meisterwerk und eine Überraschung

Für kurze Zeit könnt ihr zwei sehr interessante PC-Spiele im Epic Games Store abstauben.

Die nächste Lieferung mit kostenlosen Spielen ist im Epic Games Store eingetroffen! PC-Spieler dürfen sich auf ein Meisterwerk und eine echte Überraschung freuen. Allerdings gilt das Angebot nur für kurze Zeit!

Epic Games verschenkt Mittelalter-Horror und Zeitschleifen

Der Epic Games Store ködert PC-Spielern mit verschiedenen Vorteilen: Neben Exklusiv-Spielen und großen Sales können die Nutzer auch jede Woche neue kostenlose Spiele herunterladen. Reinzusehen lohnt sich definitiv, manchmal sind Blockbuster, mal sehr interessante Geheimtipps dabei.

Ab jetzt bis zum 12. August könnt ihr direkt über den Epic Games Store ein absolutes Meisterwerk herunterladen, in welchem ihr einem Geschwisterpaar dabei helfen müsst, einer Rattenplage und der Inquisition zu entkommen:

The Last of Us im Mittelalter: Hier könnt ihr euch den Trailer zu A Plague Tale: Innocence ansehen:

Zusätzlich könnt ihr in dieser Zeit auch ein interessantes Rätselspiel abstauben, in welchem ihr immer nur 60 Sekunden Zeit habt, die Umgebung zu erkunden und Leuten zu helfen, bevor die Zeitschleife wieder von vorn beginnt. Euer Hauptziel ist es, herauszufinden, wie ihr sie durchbrechen könnt.

Danach geht es direkt mit einem Scifi-Strategie-Spiel weiter, das ihr vom 12. bis zum 19. August herunterladen könnt.

Bis nächste Woche können Gratis-Jäger und Spieleliebhaber im Epic Games Store voll auf ihre Kosten kommen. Es bleibt abzuwarten, welche Spiele dann Ende August in der Gratis-Auswahl landen werden.

Übrigens: Das großartige Meisterwerk A Plague Tale: Innocence gibt es auch für PS4 und Co. – Schaut es euch gerne auf Amazon an:

A Plague Tale: Innocence

Diese Spiele müsst ihr im August unbedingt spielen:

