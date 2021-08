Tausende PC-Spieler feiern neuen Wikinger-Multiplayer

Ein neues Wikinger-Spiel auf Steam macht mit Freunden besonders viel Spaß. Bildquelle: Getty Images/ Khosrork

In einem neuen Wikinger-Spiel auf Steam müsst ihr euer Dorf verteidigen und Riesen vermöbeln. Aktuell ist das Koop-Abenteuer so beliebt, dass es sich sogar einen Platz in den Topsellern sichert.

Neues Wikinger-Spiel auf Steam ist in den Topsellern

Mächtige Riesen belagern Midgard und wollen das Ende der Welt auslösen. Nur euer Stamm aus grimmigen Kriegern kann sie noch aufhalten. In Tribes of Midgard müsst ihr dafür jede Menge Gegner besiegen, um stärkere Fähigkeiten und legendäre Ausrüstung zu erhalten. Der am 27. Juli erschienene Mix aus Valheim und Diablo ist dabei so erfolgreich, dass er in die Liste der Steam-Topseller vorgestoßen ist.

Auf der Produktseite auf Steam beschreibt sich Tribes of Midgard als "Mehrspieler-Survival-RPG von riesigen Ausmaßen". Konkret heißt das, dass ihr euren Wikinger aus der isometrischen Perspektive steuert, durch zufällig generierten Land streift und unterwegs verschiedene Feinde erledigt. Dabei könnt ihr euch mit bis zu 10 Mitstreitern zusammentun. Mit den erbeuteten Materialien müsst ihr schließlich eurer Dorf ausbauen und befestigen, um die Angriffe der Riesen abzuwehren.

Schaut euch hier den Trailer zu Tribes of Midgard an:

Spieler lieben Multiplayer-Klopperei

Von den 4.348 Nutzerrezensionen auf Steam fallen aktuell 73 Prozent positiv aus. Viele Spieler weisen daraufhin, dass es sich bei Tribes of Midgard nicht um ein reines Wikinger-RPG handelt. Stattdessen setzt das Spiel auch auf Rogue-like- und Tower-Defense-Elemente.

Neben viel Lob für die Genre-Mischung wird jedoch auch Kritik geäußert. Der Kampf gegen die Riesen würde demnach alleine deutlich weniger Spaß machen. Es gebe zu viele Aufgaben, die solo kaum bewältigt werden können. Auf der Produktseite empfehlen auch die Entwickler mit einem Stamm aus vier oder mehr Spielern zu spielen.

