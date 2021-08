Zwei Geheimtipps kommen bald zur PS4. (Bildquelle: Getty Images / stockfour

Die PS4 punktet bei vielen Spielern vor allem mit ihrer riesigen Auswahl an Spielen. Zwei ganz besondere Spieleperlen haben es bisher noch nicht auf Sonys Heimkonsole geschafft – doch das soll sich schon bald ändern.

Welche Top-Spiele kommen auf die PS4?

Zwei absolute Fan-Lieblinge sollen sich bald ihren Weg auf die PlayStation 4 bahnen. Und diese beiden Spiele könnten unterschiedlicher nicht sein: Im schaurigen Carrion erlebt ihr echten Horror mal aus der Perspektive des Monsters und im niedlichen A Short Hike erkundet ihr eine Insel voller liebenswürdiger Charaktere. (Quelle: PlayStation.Blog zu Carrion und A Short Hike)

Das erwartet euch außerdem in den beiden Spielen:

Carrion

Als fleischiges Tentakel-Monster versucht ihr aus dem Forschungslabor auszubrechen, in dem ihr gefangen gehalten werdet. Auf eurem Weg in die Freiheit gilt es so viele Menschen wie möglich den Garaus zu machen und sie zu verschlingen.

Genre: Horror, Plattformer, Puzzle

Horror, Plattformer, Puzzle Spieldauer : ca. 4 - 8 Stunden

: ca. 4 - 8 Stunden Platformen: PC, Nintendo Switch, Xbox One, PS4 (2021)

Schaut euch hier den offiziellen PS4-Trailer an:

A Short Hike

Auf einer Insel voller sprechender Tiere steht es euch frei zu tun und zu lassen, worauf ihr Lust habt. Helft den Anwohnern bei ihren Problemen, erklimmt den Berg, fliegt mit eurem Vogel-Charakter umher und entdeckt versteckte Orte. Entspannung ist vorprogrammiert!

Genre: Open World, Abenteuer

Open World, Abenteuer Spieldauer: ca. 2 - 4 Stunden

ca. 2 - 4 Stunden Plattformen: PC, Nintendo Switch, PS4 und PS5 (2021)

Hier gibt's den Trailer zu A Short Hike:

Weder für Carrion noch für A Short Hike gibt es bisher genaue Veröffentlichungstermine für die PS4. Beide sollen aber noch dieses Jahr erscheinen.

Obwohl beide Games der breiten Masse eher unbekannt sind, erfreuen sich beide enormer Beliebtheit. Die Steam-Reviews für Carrion fallen sehr positiv, und die für A Short Hike sogar äußerst positiv aus.

Sony ist dieses mal das Schlusslicht, aber Carrion und A Short Hike kommen endlich zur PS4. Kanntet ihr die beiden Geheimtipps bereits? Und wenn nein: Werdet ihr den beiden Games eine Chance geben?