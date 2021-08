Nach Battlefield 2042: EA verrät schon, wann der nächste Teil kommen könnte

Obwohl Battlefield 2042 erst im Oktober erscheint, weiß EA bereits, wie es mit dem Shooter weitergehen soll. Neben einem Releasezeitraum für einen neuen Teil, hat der Publisher auch noch viel größere Pläne.

Der Publisher Electronic Arts gibt bekannt, dass sich Spieler zukünftig häufiger auf neue Battlefield-Spiele freuen können. Während zwischen Battlefield 5 und dem neuen Battlefield 2042 noch drei Jahre lagen, könnten die Abstände zwischen den Spielen schon bald wieder abnehmen.

Während einem telefonischen Quartalsbereicht wurde CEO Andrew Wilson gefragt, ob die Battlefield-Reihe in Zukunft wieder alle zwei Jahre erscheinen werde. In seiner Antwort erläutert der EA-Chef, dass dies wahrscheinlich Sinn ergeben würde. Er verrät jedoch noch einige weitere Details über die Zukunft der Reihe:

"Ich denke, dass wir uns daran orientieren werden, aber noch wichtiger ist, dass man über Battlefield als einen Service nachdenken sollte. Was wir mit dem Launch des Spiels machen, ist wirklich revolutionär und erfindet neu, was unsere epischen Schlachten im Kontext des Gameplays sind. Noch dazu haben wir Battlefield Portal angekündigt, wodurch wir uns auf Inhalte der User konzentrieren können, was zu einem langfristiges Engagement führen wird."