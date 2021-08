Die Releases in der KW 32 bieten ein echtes Highlight.

Der August ist bekanntlich ein eher ruhiges Feld, was neue Spiele angeht. In dieser Woche liefert er aber für Konsolenspieler in Form von Hades noch ein kleines Highlight.

City of Gangsters | 9. August

PC

In City of Gangsters verschlägt es euch in das Jahr 1920 in die USA zur Zeiten der Prohibition. Das Herstellen, Verkaufen und der Ausschank von Alkohol ist zu der Zeit in den Bundesstaaten illegal. Der Schwarzmarkt und das organisierte Verbrechen sehen darin aber eine Chance, jede Menge Geld zu verdienen. Auch ihr als Spieler müsst das System zu eurem eigenen Zweck nutzen.

Aus diesem Grund baut ihr in City of Gangsters nach und nach euer eigenes Verbrechersyndikat auf. Ihr braut in illegalen Destillerien Alkohol, verschiebt Geld, heuert neue Leute an, bestecht die Polizei und vieles mehr. Zudem müsst ihr euch gegen die anderen Gangster in der Stadt wehren, die ebenfalls ihren Alkohol unter der Hand verkaufen wollen.

Die ungewöhnliche Wirtschaftssimulation erscheint die Tage erst einmal nur für den PC. Ein Release für die Konsolen ist bislang nicht angekündigt, aber auch nicht gänzlich unvorstellbar.

Godfall | 10. August

PS4

Vor etwas weniger als einem Jahr ist Godfall als Releasespiel für die PlayStation 5 und den PC erschienen. Nun bringen Gearbox und Entwickler Counterplay Games das Action-Rollenspiel mit hohem Lootfaktor auch auf die PlayStation 4. Inhaltliche Änderungen gibt es bei der Portierung nicht, dafür aber technische Anpassungen, vor allem hinsichtlich der Auflösung.

Rein spielerisch erwartet euch in Godfall ein wuchtiges Action-Spiel, bei dem die Jagd nach neuer Beute im Vordergrund steht. So kämpft ihr euch durch unzählige Levelabschnitte, besiegt zahlreiche Gegner und freut euch über neue Waffen und andere Ausrüstungsgegenstände.

In Godfall prügelt ihr zahllose Feinde auf der Suche nach neuen Loot:

Zeitgleich mit der PS4-Version erscheint außerdem die neue Erweiterung Fire & Darkness für alle drei Plattformen. Darin verschlägt es euch ins Feuerreich, bei dem natürlich neue Feinde auf euch warten, die wiederum frische Beute hinterlassen.

Glitchpunk | 11. August

PC

Glitchpunk lässt sich am einfachsten so beschreiben: Ihr nehmt eine große Portion GTA 2 und werft es in einen Topf mit einem recht klassischen Cyberpunk-Szenario. Aus der Vogelperspektive kämpft, schießt und rennt ihr durch zu Beginn zwei Städte und erlebt eine Geschichte rund um Transhumanismus, Xenophobie und Religion.

Die Entwickler versprechen, dass ihr mit euren Taten die Spielwelt beeinflussen könnt und zum Beispiel frühere Feinde irgendwann zu euren Freunden werden können. Wie genau das vonstatten geht, soll sich aber erst im Laufe des Spiels komplett offenbaren.

Am 11. August findet der Release von Glitchpunk erst einmal nur im Early Access bei Steam statt. Die Entwicklungszeit soll zwischen sechs und acht Monaten dauern. Ob danach eine Umsetzung für die Konsolen erfolgt, bleibt abzuwarten.

Naraka: Bladepoint | 12. August

PC

Mit Naraka: Bladepoint steht das nächste Battle Royale vor der Tür, bei denen moderne Schusswaffen keine Rolle spielen. Stattdessen stehen Nahkampfwaffen im Vordergrund, bei denen es auf Agilität und Timing ankommt. Wer das Kampfsystem mit Ausweichen und Blocken meistert, soll hier die größten Chancen auf einen Sieg haben.

Einfach wird das aber nicht, denn mit euch sind weitere 59 Spieler unterwegs, die ebenfalls überleben wollen. Neben den direkten Auseinandersetzungen geht es darum, bessere Beute zu finden und Hinterhalte zu legen. Dank Greifhaken könnt ihr euch zudem recht mobil von A nach B fortbewegen.

Der erste Release von Naraka: Bladepoint findet für den PC statt. Eine Umsetzung für die PlayStation 5 ist zwar bereits angekündigt, aber noch ohne genauen Veröffentlichungstermin.

Hades | 13. August

PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X

Auf dem PC und der Nintendo Switch hat Hades in jüngerer Vergangenheit bereits für Furore und gewonnene Preise gesorgt. Jetzt bringt Supergiant Games das Roguelite auch auf die Konsolen von Microsoft und Sony. Dabei wird sowohl die alte als auch die neue Generation mit einem Release bedient.

Inhaltlich ändert sich hierbei nichts: Als Sohn von Hades ist es euer Ziel aus der Unterwelt auszubrechen, um euch auf die Suche nach eurer Mutter zu begeben. Zur Hilfe eilen euch beim Ausbruch die Götter des Olymps, welche euch mächtige Fähigkeiten gewähren. Solltet ihr jedoch beim Ausbruchsversuch sterben, müsst ihr wieder auf der untersten Ebene anfangen.

Technisch gibt es bei der Portierung ein paar Besonderheiten: Auf der PlayStation 4 und Xbox One wird Hades in einer 1080p-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde dargestellt. Bei den Next-Gen-Konsolen gibt es sogar 4K-Auflösung mit ebenfalls 60 Bildern pro Sekunde.

Hades [PlayStation 4]

In der Unterwelt kracht es: Mit Hades erscheint ein echter Indie-Darling endlich für die PlayStation- und Xbox-Konsolen. Darüber hinaus könnt ihr euch in dieser Woche als Verbrecherchef beweisen, euch um neuen Loot prügeln oder ein Cyberpunk-Oldschool-GTA ausprobieren.