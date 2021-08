Zelda: Skyward Sword HD – Nicht alle Änderungen sind gut

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD hat mit einem nervigen Fehler zu kämpfen.

Für das HD-Remaster von The Legend of Zelda: Skyward Sword hat sich Nintendo viele praktische Neuerungen einfallen lassen. Neben der besseren Grafik kommen so auch Quality-of-Life-Änderungen dazu. Doch mit einer ungewollten Neuerung frustriert das Switch-Game momentan auch viele Spieler.

Spielern wird das Skyward-Sword-Erlebnis vermiest

Zum 35. Jubiläum der Zelda-Reihe hat sich Nintendo etwas Kleines einfallen lassen um den Anlass zu feiern: Ein HD-Remaster von The Legend of Zelda: Skyward Sword, das zuerst im Jahr 2011 für die Wii erschien – dieses Mal natürlich für die Nintendo Switch.

Neben vielen positiven Neuerungen hat sich aber anscheinend auch ein fieser Glitch ins Spiel geschlichen, der die Reise einiger Spieler/innen zu einem abrupten Halt bringt.

Wie ein Video auf Reddit zeigt, tritt bei Manchen ein gravierender Fehler in der Ranelle-Mine auf. Dort muss eine Kiste für ein Rätsel verschoben werden, doch für einige Spieler/innen lässt sich diese ab einem bestimmten Punkt nicht mehr schieben. Wie angeklebt haftet der Quader am Boden, sodass Spieler im Dungeon nicht mehr weiterkommen.

Wie das aussehen kann, seht ihr hier:

In den Kommentaren zum Reddit-Post melden sich mehrere Zelda-Fans zu Wort, die dasselbe Schicksal ereilt hat.

Wie lässt sich der Glitch umgehen?

Bisher ist nicht bekannt wodurch der Spiel brechende Glitch ausgelöst wird. Viele Spieler/innen haben Glück und bekommen den nervigen Bug während ihrer knapp 35 Spielstunden nicht zu Gesicht, andere werden jedoch böse überrascht und müssen ihr Spiel neu starten um in der Ranelle-Mine voranzukommen. Damit euer Fortschritt im Dungeon nicht gänzlich verloren geht, solltet ihr also auf Nummer Sicher gehen und so oft wie möglich speichern.

Einen anderen Workaround gibt es bisher nicht. Auchs seitens Nintendo gab es bisher kein Update, das den Fehler behebt.

Abgesehen vom erwähnten Glitch, hat Skyward Sword HD jedoch eine Menge vom Originalspiel verbessert. Unseren Test zum Spiel, samt aller Neuerungen und Kritikpunkten, könnt ihr hier nachlesen.

Auf welchen Platz würdet ihr The Legend of Zelda: Skyward Sword in eurem persönlichen Zelda-Ranking verfrachten? In der folgenden Bilderstrecke erfahrt ihr, wie wir gewählt haben:

Da es sich bei der Ranelle-Mine um einen späteren Dungeon handelt, sind vermutlich die wenigsten Spieler/innen bereits an der kritischen Kiste vorbeigekommen. Habt ihr Skyward Sword schon bis zu diesem Punkt gespielt? Und wenn ja: Konntet ihr dem frustrierenden Glitch entgehen oder seid ihr genauso daran verzweifelt wie der Redditor? Schreibt es uns gern in die Kommentare auf Facebook!