Skyrim mit Zeitreisen: "So sieht eine gute Geschichte aus, Bethesda!"

Ein ehemalige Skyrim-Mod wird zu einem eigenen Spiel. Jetzt schlägt es sogar die Vorlage.

Eine ehemalige Mod für The Elder Scrolls 5: Skyrim ist jetzt ein eigenständiges Spiel. Obwohl es die großen Stärken der Vorlage fast vollständig über Bord wirft, kann The Forgotten City in anderen Bereichen glänzen und Skyrim dort sogar überflügeln.

The Forgotten City ist viel mehr als eine Skyrim-Mod

Römer, Götter und eine Stadt ohne Sünden. The Forgotten City schickt euch in eine antike Welt, die voller Mysterien steckt. Die fantastische Atmosphäre und die interessante Story machen das Spiel zu einem meiner persönlichen Highlights des Jahres.

The Forgotten City war ursprünglich eine Mod für The Elder Scrolls 5: Skyrim. Auch wenn die Engine der Vorlage noch klar zu erkennen ist, schlägt der Entwickler Modern Storyteller gleich zu Beginn einen grundlegend anderen Weg ein. Die riesige offene Welt fällt weg und wird ersetzt durch eine zwar wunderschöne, aber auch kleine römische Stadt, die jedoch nicht so harmonisch ist, wie sie scheint.

Auch wenn es in der ganzen Stadt kein einziges Verbrechen gibt, leben die Menschen in ständiger Angst. Denn sollte einer von ihnen eine Sünde begehen, wird die Goldene Regel gebrochen und ein geheimnisvoller Gott verwandelt Schuldige wie Unschuldige in goldene Statuen. Obwohl die Straßen bereits mit ehemaligen Opfern dieser Regel gesäumt sind, steht eine neue Sünde jetzt kurz bevor. Es ist eure Aufgabe, den Täter zu finden und das drohende Unheil abzuwenden.

Schaut euch hier den Trailer zu The Forgotten City an:

Weniger ist manchmal mehr

The Forgotten City beweist hier, dass ein gutes Spiel nicht zwingend eine riesige offene Welt braucht. Die Stadt ist überschaubar und es gibt nur wenige Verdächtige. Die toll geschriebenen Dialoge sorgen zusammen mit der perfekten Synchronisation dafür, dass ihr die Bewohner sofort im Gedächtnis behaltet und euch ihre Probleme und Geheimnisse merken könnt. Auch wenn es deutsche Untertitel gibt, bietet das Spiel aktuell jedoch nur eine englische Sprachausgabe.

Gleichzeitig erzählt die Stadt selbst eine Geschichte. Es gibt viele Hinweise zu entdecken, die euch mehr zur Geschichte im Spiel und auch über das Leben im alten Rom verraten. Die Welt ist zwar klein, aber fühlt sich dafür umso lebendiger an.

Und täglich grüßt das alte Rom

Die bereits toll erzählte Geschichte wird durch einen Twist noch einmal auf eine neue Ebene gehoben. Solltet ihr es nämlich nicht schaffen, den Bruch der Goldenen Regel zu verhindern, erwartet euch kein Game Over. Stattdessen müsst ihr in die Zeit zurückreisen und es einfach noch einmal probieren. Ganz wie in Und täglich grüßt das Murmeltier behaltet ihr eure Erinnerungen, während alle NPCs euch nie zuvor gesehen haben.

Mit jedem neuen Loop seid ihr dadurch etwas schlauer, könnt vorherige Fehler ausbügeln und euer überlegenes Wissen gegen die NPCs einsetzen. Im Laufe des Spiels fügt sich so alles zu einem befriedigenden Puzzle zusammen, das ihr nach und nach durch euer eigenes Scheitern lösen könnt.

Lesetipp immer noch König der Rollenspiele ist

Kämpfen ist Silber, Reden ist Gold

Ganz anders als in Skyrim wird in The Forgotten City kaum gekämpft. Schließlich ist die kleine antike Welt dem Untergang geweiht, sobald jemand die Hand gegen seine Mitbürger erhebt. Ein paar kleine Auseinandersetzungen gibt es dann aber doch. Waffenvielfalt und Angriffszauber fliegen dafür jedoch über Bord. Stattdessen könnt ihr euch nur mit einem Bogen wehren, den ihr zusätzlich für einige Rätsel benutzen könnt.

Trotzdem habe ich die fehlenden Kämpfe nicht ein einziges Mal vermisst. Im Gegenteil! Ich wollte sie lieber schnell hinter mich bringen, um mich wieder der Geschichte widmen zu können. Im Gegensatz zur Vorlage von Bethesda haben es die Entwickler hinter The Forgotten City nämlich tatsächlich geschafft, eine spannende Hauptgeschichte voller Twists und Überraschungen zu erzählen, die man nicht ignorieren will. Letztendlich ist The Forgotten City das perfekte Spiel für jeden, der sich für spannende Detektivgeschichten in einer stimmungsvollen antiken Welt interessiert.

Unsere Gaming-Tipps für den August:

Eine ehemalige Skyrim-Mod ist eines der besten Spiele, die ich dieses Jahr gespielt habe. Habt ihr The Forgotten City bereits selbst gespielt? Besucht gerne unsere Facebook-Seite und schreibt uns eure Eindrücke dort in die Kommentare.