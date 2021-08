Top 10: Das sind Nintendos größte Switch-Bestseller

Welche Spiele verkaufen sich eigentlich besonders gut auf der Switch? Wir verraten es euch!

Fast 90 Millionen Mal ist die Nintendo Switch inzwischen verkauft worden – ein voller Erfolg für Nintendo! Doch nicht nur die Konsole verkauft sich wie geschnitten Brot, auch die folgenden 10 Spiele für die Handheld-Konsole gehen weg wie warme Semmeln.

Switch-Bestseller: Nintendos aktuelle Top 10 im Überblick

Während Nintendo mit der Wii U in der letzten Konsolengeneration keinen Blumentopf gewann, schlug die Nintendo Switch ein wie eine Bombe. 89,04 Millionen Konsolen konnte man innerhalb der letzten 4,5 Jahre verkaufen. Zudem wurden insgesamt 632,4 Millionen Spiele abgesetzt. Im Schnitt besitzt ein Switch-Besitzer also 7,1 Spiele.

Doch welche Spiele für die Handheld-Konsole haben sich bislang eigentlich besonders gut verkauft? Wir haben die aktuelle Übersicht für euch:

Quelle: Nintendo

Switch: Nintendo-Spiele verkaufen sich am besten

Was bei der Betrachtung der aktuellen Top 10 direkt ins Auge fällt: Bei allen Spielen in der Liste handelt es sich um Nintendo-Produktionen. Dritthersteller scheinen auf der Switch aktuell noch keine riesigen Erfolge feiern zu können.

Besonders interessant: Mit Ring Fit Adventure hat es auch ein Fitness-Spiel in die Top 10 der Switch-Bestseller geschafft. Und hättet ihr erwartet, dass sich Super Smash Bros. Ultimate bisher besser verkauft hat als The Legend of Zelda: Breath of the Wild?

