Nintendo Switch: Fans feiern Mix aus Pokémon und Monster Hunter

Pokémon trifft auf Monster Hunter: Für Fans die perfekte Kombi. (Bildquelle: Getty Images / max-kegfire)

Switch-Spieler sind begeistert von einem Game, welches das Beste aus Pokémon und Monster Hunter miteinander vereinen will, und somit etwas komplett Eigenes schafft. Das SPiel soll, laut einigen Fans, sogar besser sein als Pokémon.

Wo trifft Pokémon auf Monster Hunter?

Nach der Veröffentlichung von Monster Hunter Rise im März diesen Jahres, blieben die großen Switch-Hits danach leider aus. Dabei gab es noch weitere Spieleperlen, die, wenn man den Fans Glauben schenkt, zu Unrecht unter den Radar gefallen sind.

Eines dieser Spiele sei, so Reddit-User highdensitypancakes, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin – ein Monster Hunter, das sich auf eine lineare Handlung, rundenbasierte Kämpfe und den Monster-Sammel-Wahn seiner Spielerschaft konzentriert.

Schaut euch hier den Trailer zu Monster Hunter Stories 2 an:

Was finden Spieler an MHS2 gut?

Die folgenden Pros geben die Spieler im Thread an:

eine Story, die fesselt und Spieler emotional an seine Charaktere bindet

liebevoll gestaltete Monster, die es zu sammeln gilt

spaßiges Kampfsystem, das die MH-Formel perfekt in rundenbasierte Kämpfe umsetzt

schöne Grafik und tolle Animationen

Die Handlung sei zwar etwas klischeehaft, aber dennoch um Längen besser als die der vergangenen Pokémon-Generationen.

Was gibt's zu meckern?

Für einige Kommentatoren sei die Schwierigkeit des Spiels zu einfach. Echte Fans von Monster Hunter, könnten sich nach ihren Schlachten mit den aggressiven Monstern demnach unterfordert fühlen.

Auch der Sidekick-Charakter könnt einige Spieler mit seinem hohen Nerv-Faktor abschrecken. Und die eine oder andere Fetch-Quest hätte ebenso vermieden werden können.

Allgemein liefere Monster Hunter Stories 2 dennoch ein grandioses Spielerlebnis. Zu diesem Schluss sind auch wir in unserem Test gekommen. Welche Spielmechaniken besonders gut gelungen sind und welcher weitere Makel das Spiel plagt, erfahrt ihr hier:

Die Fans sind sich auf jeden Fall einig, dass die knapp 40 Stunden in Monster Hunter Stories 2 den Ausflug wert sind. Falls ihr euch nun selbst vom Spiel überzeugen wollt, könnt ihr euch die kostenlose Demo im Nintendo eShop herunterladen.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin [Nintendo Switch]

Switch-Spieler feiern Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin für seinen Mix aus Monster Hunter und Pokémon. Habt ihr schon in das niedliche JRPG reingeschnuppert oder bleibt ihr lieber bei Monster Hunter Rise? Schreibt es uns gern in die Kommentare auf Facebook!