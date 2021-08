Vergesst Breath of the Wild 2: Fan zeigt das Zelda-Spiel der Zukunft

Ein Fan zeigt, wie gut The Legend of Zelda: Breath of the Wild aussehen könnte. Bildquelle: Digital Dreams

The Legend of Zelda: Breath of the Wild auf der Nintendo Switch ist bereits ein wunderschönes Spiel und der Nachfolger verspricht noch ansehnlicher zu werden. Ein Fan zeigt jetzt jedoch, wie unglaublich die Reihe in 10 Jahren aussehen könnte.

Wie schön ist das Zelda-Spiel der Zukunft?

Es ist kein Geheimnis, dass die Nintendo Switch nicht die gleichen Grafik-Kracher wie die PlayStation 5 oder die Xbox Series X stemmen kann. Trotzdem gibt es auf der Hybridkonsole viele wunderschöne Spiele. Der YouTuber Digital Dreams zeigt jetzt jedoch, wie gut Zelda-Spiele in der Zukunft aussehen könnten.

Dafür hat er The Legend of Zelda: Breath of the Wild eine beeindruckende grafische Auffrischung spendiert. Sein Video zeigt das Spiel in 8K-Auflösung, mit diversen Grafik-Mods und verbesserten Licht- und Schatteneffekten. Schon im Titel stellt der YouTuber fest, dass seine Version jetzt schon besser aussieht, als das heiß erwartete Breath of the Wild 2.

Sind die Grafik-Effekte eine Verbesserung?

Digital Dreams zeigt seine verbesserte Version des Switch-Hits in verschiedenen Situationen. Link kämpft auf sonnenbeschienenen Hügeln und schlendert durch schattige Wälder. Auch bei Nacht und im Regen ist die Grafik beeindruckend.

Auch in den Kommentaren des Videos erntet die Arbeit des Modders viel Lob. Einige Fans diskutieren jedoch auch darüber, ob die originale Grafk-Stil durch die besseren Effekte leidet. Gleichzeitig fällt vielen Usern auf, dass einige Objekte erst sehr spät geladen werden. Dies liegt wohl daran, dass das Spiel auf einem PC emuliert werden muss.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild [Nintendo Switch]

Zum Vergleich: Erstes Gameplay zum neuen Zelda-Spiel:

Ein YouTuber zeigt, wie gut Zelda-Spiele aussehen können, wenn die Nintendo Switch mehr Grafik-Power hätte. Was haltet ihr von den Szenen. Verbessern sie das Spiel oder zerstören sie den ursprünglichen Stil? Besucht gerne unsere Facebook-Seite und schreibt es uns dort in die Kommentare.