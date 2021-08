The Witcher 3 ist ein Spiel, das viele von euch ewig vor sich herschieben. Aber es gibt auch noch andere "Pile of Shame"-Kandidaten.

Es gibt zu viele Spiele und zu wenig Zeit. So wächst mit jedem ungespielten Game euer Pile of Shame immer weiter, den ihr "irgendwann" abarbeiten werdet, an einem schönen Tag in der Zukunft, den ihr noch nicht kennt. Wir wollten eure riesigen Listen sehen, das sind sie.

Pile of Shame: Diese Spiele zockt ihr "irgendwann"

Die Ausreden für den Pile of Shame sind vielfältig: Entweder habt ihr zu wenig Zeit zum Zocken oder die Jahreszeit stimmt nicht oder ihr wartet eine bestimmte Planetenkonstellation ab. So oder so, es gibt viele gute Spiele, die ihr noch nachholen müsst, morgen oder erst in 1000 Jahren.

Wir wollten zusammen mit GIGA GAMES wissen, welche Spiele auf den Bergen unserer Redaktionen und Communities liegen. Diese könnt ihr in der unteren Bilderstrecke bewundern. Und was sollen wir sagen? Es ist schön zu sehen, dass wir so viel gemeinsam haben.

Hier gelangt ihr zu den 15 Irgendwann-Spielen

The Witcher 3, Red Dead Redemption 2, Horzion Zero Dawn - großartige Spiele, aber für viele von euch ist der richtige Zeitpunkt, sie zu spielen, noch nicht gekommen. Aber wenn er kommen sollte, werdet ihr euren Pile of Shame endlich verkleinern können. Bis das nächste Spiel kommt ...