Skyrim: Fans machen Stadtwachen zu Helden - sogar Bethesda staunt

Ein Skyrim-Fan will kein großer Held sein. Er spielt lieber als einfache Stadtwache.

Zwischen den großen Kriegern Skyrim ist es leicht, die wahren Helden zu vergessen. Die einfachen Stadtwachen sorgen immerhin jeden Tag für Ruhe und Ordnung und scheuen sich auch nicht davor, übermächtige Kriminelle in Daedra-Rüstungen anzugreifen. Ein Spieler zollt ihnen jetzt endlich den Respekt, den sie verdienen.

Skyrim: Fan spielt jahrelang als Stadtwache

Was geht hinter den Visieren der Stadtwachen in The Elder Scrolls 5: Skyrim vor. Dank dem Reddit-User mit dem passenden Namen WhiterunGuard wissen wir es jetzt. Seit zwei Jahren beschützt er seine Heimatstadt vor Dieben und anderen Übeltätern. Und doch glaubt er, dass da mehr sein könnte. Vielleicht ist er ja doch der Auserwählte, der Himmelsrand vor den Drachen retten kann.

Seit seinem ersten Reddit-Post vor zwei Jahren hat sich viel verändert. Inzwischen ist der Spieler zu den Graubärten aufgebrochen, um seine Vermutung auf die Probe zu stellen. Hoch oben auf dem Hals der Welt wartet dann aber doch eine große Enttäuschung auf ihn.

Auch Bethesda kennt die berühmte Wache

Die Abenteuer der Stadtwache sind trotzdem nicht unbemerkt gewesen. Sein Post über die Reise zu den Graubärten hat beispielsweise mehr als 35.000 Upvotes erhalten. Seitdem ist er wieder zurück in Weißlauf und feiert wilde Partys mit Daedras. Sogar der Skyrim-Entwickler Bethesda ist auf den Fan aufmerksam geworden und gratuliert ihm auf Twitter zu seinen Erfolgen.

Die Wache aus Weißlauf ist inzwischen nicht mehr allein. Ein weiterer Spieler mit dem Namen TrueRiftenguard hat die Rolle einer Riften-Wache übernommen und teilt seine Erlebnisse im Verbrecherparadies auf Reddit.

