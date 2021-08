Mario Kart: Nach 25 Jahren steht der schnellste Spieler fest

Es gibt endlich einen Spieler, der die wichtigsten Rekorde in Mario Kart 64 brechen konnte. Bildquelle: Getty Images/ muhammad arif rahman

Obwohl Mario Kart 64 bereits vor 25 Jahren erschienen ist, wurde das finale Rennen um den ersten Platz erst jetzt beendet. Hier erfahrt ihr, wie der Champion seine Rivalen jetzt doch noch hinter sich zurücklassen konnte.

Mario Kart 64: Wer ist der schnellste Spieler?

25 Jahre nach seinem Release hat Mario Kart 64 endlich einen Champion. Der Rennfahrer Daniel Burbank hat es zum ersten Mal in der Geschichte des Spiels geschafft, die schnellsten Zeiten für alle 32 Kategorien gleichzeitig zu halten. Eine Ära voller Rivalitäten und Drama ist damit zu Ende.

Mario Kart 64 hat 16 Strecken, die wiederum in die schnellste Zeit in einer Runde und die schnelle Zeit in drei Runden aufgeteilt sind. Dadurch ergeben sich 32 Rekorde, die von einem Spieler gleichzeitig gehalten werden müssen, um sich die ultimative Krone zu verdienen. Burbank ist das jetzt endlich gelungen, indem er die drei Runden auf der Strecke Sorbet-Land in 1'55"07 abschließen konnte.

Mario Kart 64: Das Drama hat ein Ende

Mit dieser beeindruckenden Zeit hat Burbank ein Unentschieden mit dem bisherigen Rekordhalter Matthias Rustemeyer erreicht. Obwohl die beiden in 13 der 32 Zeiten gleichauf liegen, hält der jetzige Champion die Rekorde für alle übrigen Kategorien.

Der lange Kampf um den Titel hat einige Rivalitäten nach sich gezogen. So hatte Rustmeyer es vor drei Jahren bereits selbst fast geschafft, alle Rekorde zu halten. Die Speedrunner-Community schloss sich daraufhin zu einer Allianz zusammen, um ihn davon abzuhalten, den letzten Rekord doch noch zu knacken. Wie Kotaku berichtet, geriet auch Burbank in die Kritik, als bekannt wurde, dass er bereits gebrochene Rekorde nicht veröffentlichte, um seine Konkurrenten in falscher Sicherheit zu wiegen.

Mario Kart 64 hat nach 25 Jahren endlich einen Champion. Das Rennspiel für die Nintendo 64 hatte zuvor für Rivalitäten und Drama gesorgt.