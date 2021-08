Die PlayStation 5 Disc-Edition gibt es aktuell bei MediaMarkt und Saturn inklusive 2. Controller und Tarif. spieletipps hat alle Informationen zum Konsolen-Angebot für euch. (Bild: GIGA)

Völlig unbegreiflich: Die PlayStation 5 ist etliche Monate nach Erscheinungsdatum weiterhin überall ausverkauft. Wirklich Überall? Nein! Denn MediaMarkt und Saturn bieten jetzt ein Konsolen-Bundle inklusive Handytarif von Mobilcom-Debitel im Vodafone- oder Telekom-Netz an. Es ist allerdings stark limitiert – schnell sein lohnt sich!

PlayStation 5 Disc-Edition + 2. Controller in Midnight Black jetzt bei MediaMarkt und Saturn

Die Nachfrage ist überwältigend: Die PlayStation 5 ist weiterhin immernoch überall ausverkauft. Zum Glück tauchen vereinzelt stark limitierte Angebote mit Tarifen auf, an denen Scalper kein Interesse haben. Nun haben auch MediaMarkt und Saturn ein solches PS5-Bundle geschnürt. Man kann dort zwischenzwischen 5 GB bis 30 GB Tarifen im Vodafone- oder Telekom-Netz wählen. Dazu gibt es dann die PlayStation 5 Disc-Edition plus einen 2. Controller in Midnight Black dazu. Die Preise starten ab 19,99 Euro im Monat.

Zum Angebot bei MediaMarkt*

Zum Angebot bei Saturn*

Tarif-Details der PS5-Bundles auf einen Blick

Es handelt sich bei allen Tarifen um Internet im Vodafone-Netz. Eine Allnet-Telefon-Flat ist inklusive und ihr surft mit bis zu 50 MBit/s. Für SMS zahlt ihr allerdings 19 Cent.

"Green LTE 5 GB" im Vodafone-Netz

Telefon-Flat

19 Cent pro SMS

Max. 21,6 Mbit/s

19,99 Euro im Monat

Euro im Monat Einmalige Kosten für die PS5: 349 Euro

Anschlussgebühr: 39,99 Euro

Versandkosten: 3,95 Euro

Gesamtkosten nach 24 Monaten: 872,70 Euro

"Green LTE 10 GB" im Vodafone-Netz

Telefon-Flat

19 Cent pro SMS

Max. 50 Mbit/s

26,99 Euro im Monat

Euro im Monat Einmalige Kosten für die PS5: 219 Euro

Anschlussgebühr: 39,99 Euro

Versandkosten: 3,95 Euro

Gesamtkosten nach 24 Monaten: 910,70 Euro

"Green LTE 15 GB" im Vodafone-Netz

Telefon-Flat

19 Cent pro SMS

Max. 50 Mbit/s

31,99 Euro im Monat

Euro im Monat Einmalige Kosten für die PS5: 149 Euro

Anschlussgebühr: 39,99 Euro

Versandkosten: 3,95 Euro

Gesamtkosten nach 24 Monaten: 960,70 Euro

"Green LTE 30 GB" im Vodafone-Netz

Telefon- und SMS-Flat

Max. 100 Mbit/s

39,99 Euro im Monat

Euro im Monat Einmalige Kosten für die PS5: 1 Euro

Anschlussgebühr: 39,99 Euro

Versandkosten: 3,95 Euro

Gesamtkosten nach 24 Monaten: 1.004,70 Euro

"Green LTE 26 + 4 GB" im Telekom-Netz

Telefon- und SMS-Flat

Max. 21,6 Mbit/s

39,99 Euro im Monat

Euro im Monat Einmalige Kosten für die PS5: 1 Euro

Anschlussgebühr: 39,99 Euro

Versandkosten: 3,95 Euro

Gesamtkosten nach 24 Monaten: 1.004,70 Euro

Zum Angebot bei MediaMarkt*

Zum Angebot bei Saturn*

Sony PS5 inkl. Tarif bei MediaMarkt und Saturn: Lohnen sich die Angebote?

Wir haben für euch nachgerechnet: Die Sony PlayStation 5 Disc-Edition selbst kostet aktuell mindestens 499 Euro, wenn sie denn mal erhältlich ist. Ein weiterer DualSense Controller ca. 65 Euro. Rechnet man jetzt den Wert der Hardware aus den Gesamtkosten raus, zahlt man effektiv folgende Preise für die Tarife:

12,86 Euro im Monat für Green LTE mit 5 GB hier bei MediaMarkt und hier bei Saturn

für Green LTE mit hier bei MediaMarkt und hier bei Saturn 14,45 Euro im Monat für Green LTE mit 10 GB hier bei MediaMarkt und hier bei Saturn

für Green LTE mit hier bei MediaMarkt und hier bei Saturn 16,53 Euro im Monat für Green LTE mit 15 GB hier bei MediaMarkt und hier bei Saturn

für Green LTE mit hier bei MediaMarkt und hier bei Saturn 18,36 Euro im Monat für Green LTE mit 30 GB hier im Telekom-Netz oder im Vodafone-Netz bei MediaMarkt

Da es sich bei diesem Angebot um einen Tarif im von Mobilcom-Debitel handelt, haben wir die regulären Preise der Green LTE-Tarife zum Vergleich herangezogen. Für einen Tarif mit 10 GB zahlt ihr bei Mobilcom aktuell ca. 14,99 Euro im Monat, für einen mit 30 GB 24,99 Euro. Lediglich der Tarif mit dem 5 GB-Datenvolumen ist ohne PlayStation 5 mit 10,99 Euro günstiger.

Fazit: Die Tarif-Angebote von MediaMarkt und Saturn sind im Großen und Ganzen nicht viel günstiger als ihre Pendants bei Mobilcom direkt, aber eben auch nicht teurer. Gleichzeitig habt ihr dort aber die Chance, euch eine der begehrten PlayStation-5-Konsolen zu sichern. Die beste Preis Leistung bietet der Green LTE-Tarif mit 30 GB im Vodafone-Netz. Wer also nicht mehr auf die NextGen-Konsole warten möchte und sowieso überlegt hatte, sein Datenvolumen aufzustocken, macht bei diesen Angeboten definitiv keinen Verlust.

Vergesst aber nicht, rechtzeitig zu kündigen, also mindestens 3 Monate vor Vertragsende. Falls ihr das nicht tut, verlängert sich der Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr und die Grundgebühr steigt ab dem 25. Monat, obwohl ihr die Konsole bereits abbezahlt habt.