10 lustige Steam-Bewertungen, die Spiele perfekt beschreiben

Spieler auf Steam zeigen, wie kreativ sind. Bildquelle: Getty Images/ MilesStones

Auf Steam finden sich tausende Spiele unterschiedlichster Qualität und es liegt an den Fans, sie zu beurteilen. Wir haben 10 der lustigsten Bewertungen gesammelt, die einfach perfekt zutreffen.

Die lustigsten Steam-Bewertungen

In den Bewertungen auf Steam zeigen Gamer, wie kreativ sie sind. Es erfordert ein besonderes Talent, um die Gefühle in Worte zu fassen, die aufkommen, nachdem man einige Stunden (oder Wochen) in einem neuen Spiel verbracht hat.

Findet ihr beispielsweise auch, dass Far Cry 3 eigentlich den falschen Namen trägt oder fühlt ihr euch schmutzig, nachdem ihr zu viel Zeit in Skyrim verbracht habt? Besonderes interessant ist auch die Zeit, die die Kritiker in die entsprechenden Spiele gesteckt haben.

Auf Steam zeigen Spieler, wie witzig sie sind? Dabei sprechen sie eigentlich nur aus, was jeder denkt, wenn er eines dieser Spiele startet. Welche lustigen Bewertungen habt ihr schon gelesen oder vielleicht sogar verfasst? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.