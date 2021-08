Spieler tauscht seine neue PS5 gegen eine 25 Jahre alte Konsole

Alle wollen die PS5. Dieser Gamer verkauft sie lieber wieder – doch aus gutem Grund. (Bildquelle: Getty Images/Prostock-Studio.)

Die Geschichte dieses Gamers ist schon mehr als ungewöhnlich. Wo doch alle so gerne ihre Hand an die begehrte PS5 legen wollen, tauscht dieser seine brandneue Konsole kurzerhand gegen ein ziemlich altes Modell ein.

Die PS5 muss für eine alte Nintendo-Liebe weichen

Auf Resetera fragt der Spieler Traxus danach, ob er beim Tausch der PS5 für eine alte Nintendo-Konsole das Richtige getan hat. Die Antworten sagen: Ja!

Aber wie kam das alles zu Stande und um welche beliebte Nintendo-Konsole handelt es sich überhaupt? Der Weg zu seinem Retro-Liebling begann mit einem alten Röhrenfernseher, den Traxus am Straßenrand entdeckte.

Er packte ihn ein, machte ihn wieder fit und sah seine Kindheit durch den alten Fernseher in seinem inneren Auge vorbeiziehen. Darunter auch seine geliebte "Nintendo 64"-Konsole.

Dieses Bild zeigt nicht mal die komplette Sammlung von Traxus. Er ist ein waschechter N64-Fan. (Bildquelle: Resetera.)

Um die alte Kindheitserinnerung wieder lebendig zu machen, entschloss er sich einen weiteren Röhrenfernseher und eine ansehnliche "Nintendo 64"-Kollektion zu beschaffen.

Um diese nach und nach auszubauen und seiner Sammelleidenschaft nachgehen zu können, entschied er sich seine PS5 Digital Edition mit einem kleinen Gewinn zu verkaufen.

Die PS5 wird ein Comeback erhalten

Doch warum hat er ausgerechnet die begehrte und neue PS5 dafür verkauft? Traxus schreibt, dass er die PS5 durchaus liebt, aber schon alle Launch-Titel hinter sich habe und die Spielebibliothek nichts weiteres für ihn biete.

Traxus will aber zur PS5 zurückkehren, wenn diese neue Spiele wie God of War: Ragnarök oder Horzion: Forbidden West und eine bessere Hardware-Version bietet. Dann wird er sie auch sicherlich zu einem besseren Preis bekommen, als es jetzt der Fall ist.

Und die Nintendo 64 dürfte, langfristig gesehen, auch die bessere Wertsteigerung besitzen. Immerhin ist die Konsole schon fast 25 Jahre alt und wird mit jedem Tag nur noch wertvoller.

Für Traxus ist klar, die Nintendo 64 war die beste Konsole aller Zeiten und er möchte seine hart zusammengesuchte Kollektion auch für seine Kinder hegen und pflegen. Er glaubt, auch diese werden mit dem Klassiker noch wahnsinnig viel Spaß haben. Sein Sohn und er genießen schon jetzt herrliche 3D-Plattformer wie Super Mario 64 und es fühle sich an als sei seit 1996 kein Tag vergangen.

Nintendo 64: The New Dimension of Fun Unser Video zum ersten Promo-Tape der Nintendo 64

Ein Spieler tauscht die begehrte PS5 gegen die 25 Jahre alte Nintendo 64, doch das aus einem herzerwärmenden Grund. Glaubt ihr, er hat einen Fehler gemacht? Oder ist die Retro-Liebe bei euch auch so stark? Und an welche coolen Gaming-Erlebnisse eurer Kindheit denkt ihr gerne zurück? Besucht uns auf Facebook und schreibt uns eure Erfahrungen gerne dort in die Kommentare.