Skyrim-Fans bringen eines der besten Zelda-Features nach Himmelsrand

Dank zwei Skyrim-Fans macht es jetzt noch mehr Spaß, Himmelsrand zu erkunden.

Auch nach fast 10 Jahren finden die Fans immer noch neue Wege, um The Elder Scrolls 5: Skyrim besser zu machen. Zwei Modder haben sich jetzt an der Zelda-Reihe orientiert und Links coolstes Spielzeug nach Himmelsrand gebracht.

Skyrim wird dank Zelda-Feature viel besser

Ohne Zweifel sind The Elder Scrolls 5: Skyrim und The Legend of Zelda: Breath of the Wild zwei der besten Open-World-Spiele der letzten Jahre. Die Modder LokiWasTaken und NickNak haben jedoch beschlossen, dass auch das Drachenblut einen eigenen Paraglider braucht.

Die Mod Skyrim's Paraglider beinhaltet genau das: Einen praktischer Gleiter, mit dem ihr euch von den höchsten Bergen Himmelsrands stürzen könnt, ohne um euer Leben fürchten zu müssen. Die Mod war fast sechs Monate in Entwicklung und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Der Reddit-Nutzer LuckyWantsABiscuit zeigt, wie fantastisch es aussieht, Himmelsrand aus der Luft zu erkunden.

Wie bekommt ihr euren eigenen Paraglider?

Wenn ihr den Gleiter selbst ausprobieren wollt, könnt ihr euch die Mod auf der Seite Nexus-Mods herunterladen. Dort steht auch, welche zusätzlichen Programme ihr für die Installation benötigt. Danach müsst ihr nur noch Falkenring Richtung Osten verlassen, wo ihr auf einen Fremden mit dem Namen Fred stoßen werdet.

Auf YouTube findet ihr außerdem ein ausführliches Video, das euch genau zeigt, wie ihr an den Gleiter kommt. Aktuell funktioniert er allerdings nur in der Third-Person-Perspektive. Der Entwickler hofft jedoch, in der Zukunft auch eine Option für den Flug in der Egoperspektive zu ermöglichen.

Zwei Fans vereinen The Elder Scrolls 5: Skyrim und The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Dank ihrer Mod könnt ihr euch jetzt auch in Himmelsrand mit einem Paraglider von Bergen und Kippen stürzen. Was sagt ihr zu der beeindruckenden Mod?