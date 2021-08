Dead by Daylight: Neuer Hintern für Killer beglückt Fans

„Dead by Daylight“-Spieler erfreuen sich am neuen Patch. (Bildquelle: Getty Images / CarlosDavid.org

Der neueste Patch für Dead by Daylight hat es in sich. Einer der Bug-Fixes bewirkt nämlich, dass ein schwerwiegendes Problem endlich behoben wurde: der flache Hintern eines Killers ist nun wieder so wohlgeformt, wie er sein sollte. Die Community ist erleichtert.

Dead by Daylight: Um welchen Killer geht es?

Das Survival-Horrorspiel Dead by Daylight bedient sich für seine Killer oft an bekannten Charakteren diverser Horrorspiele - und Filme. So erschien vergangenes Jahr auch ein eigener „Silent Hill“-DLC, in dem Spieler/innen zum ersten Mal in die Rolle von Pyramid Head schlüpfen konnten. Das einzige Problem? Der Hintern der Horror-Ikone war zu flach.

Erste Trailer und Screenshots zum Spiel hatten den Spieler/innen ein, nun ja, voluminöseres Hinterteil versprochen. Bevor der DLC überhaupt veröffentlicht war, kursierten schon unzählige Memes über die muskelbepackte Horror-Legende, die von Fans auf den Namen „Daddy Pyramid Head“ getauft wurde.

Doch mit dem Release des DLCs kam die Ernüchterung: Das Sitzfleisch des Killers fiel etwas magerer aus, als erhofft. Fans meinten der Po-Nerf hätte 2020 zu einem noch schlimmeren Jahr gemacht:

i was thinking 2020 could not possibly manage to get any worse but then they nerfed pyramid head's ass in the Dead by Daylight dlc. when will it end pic.twitter.com/JiZa91U6pN — wheel (@wheel_able) June 21, 2020

„Ich dachte 2020 könnte nicht schlimmer werden, aber sie haben Pyramid Heads Arsch im Dead by Daylight DLC generft. Wann hört es auf?“

Fans feiern Pyramid Heads Po-Lift

Entwickler Behaviour Interactive schreitet nun endlich zur Hilfe und korrigiert das äußerst schwerwiegende Problem im neuesten Patch von Dead by Daylight. In den Patch Notes heißt es, dass ein Fehler behoben wurde, der das Hinterteil des Monsters flacher erscheinen lässt. Interessanterweise steht unter „Bekannte Probleme“ aber auch:

„The Executioner's (Pyramid Heads) rear may still be too flat.“

Das Hinterteil des Monsters könnte immer noch zu flach sein, so die Entwickler. Vielleicht bekommt der gruselige Pyramiden-Kopf also noch einen weiteren Po-Lift in der Zukunft (Quelle: Dead by Daylight: Patch Notes).

Fans sind aber schon jetzt mehr als zufrieden mit der Änderung. So schreibt eine Spielerin folgendes:

silent hill fans, not everything is bad news today

they fixed his ass in dbd pic.twitter.com/upEhmTb5bo — Lulu🌈🎏 (@luulubuu) August 10, 2021

„Silent-Hill-Fans, nicht alle News sind schlecht. Heute haben sie seinen Arsch in DbD gefixt.“

Wenn ihr Pyramid Heads neues Hinterteil in Action sehen wollt, empfehlen wir euch einen Blick auf Dead by Daylight zu werfen. Den asymmetrischen Multiplayer gibt es für den PC und alle aktuellen Konsolen zu kaufen.

Dead By Daylight

Hier könnt ihr euch den Trailer anschauen:

Ein Jahr lang hat die „Dead by Daylight“-Community darauf gewartet: Pyramid Heads Hintern sieht jetzt auch im Spiel genauso voll aus, wie es sich die Spieler/innen gewünscht haben. Spielt ihr zurzeit Dead by Daylight und ist euch das Defizit beim Killer aufgefallen? Schreibt es uns gern in die Kommentare auf Facebook.