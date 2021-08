GTA: Rockstar könnte euch das Remaster bringen, das ihr immer wolltet

Rockstar soll laut aktuellen Berichten gleich 3 GTA-Klassikern ein Remaster spendieren (Bild: Rockstar Games / Getty Images – AaronAmat)

Laut aktuellen Berichten soll Rockstar Games an einer Remastered-Version einiger brillanter GTA-Klassiker arbeiten. Eine große Überraschung: Die Neuauflage scheint nicht nur für die Next-Gen-Konsolen geplant zu sein.

GTA Remaster: Hübscht Rockstar Vice City, San Andreas und Teil 3 auf?

Nicht nur GTA 5 wird noch einmal in einer verbesserten Version für die PS5 und Xbox Series X|S neu aufgelegt – auch die alte GTA-Trilogie, bestehend aus GTA: Vice City, GTA: San Andreas und GTA 3, soll noch 2021 eine Remastered-Version von Rockstar spendiert bekommen (Quelle: Kotaku).

Laut dem Online-Magazin setzt Rockstar Games beim Remastered auf die Unreal Engine. Spannend: Der Grafikstil soll aus einer Mischung aus alten und neuen Modellen bestehen. Eine nicht näher genannte Quelle soll bereits einen Blick auf die Remastered-Version geworfen haben und gibt an, dass die Grafik an eine stark gemoddete Version der alten GTA-Spiele erinnert.

Auch bei der Benutzeroberfläche soll es Neuerungen geben, dennoch orientiert man sich am Stil der alten Klassiker.

Wann und wo erscheint die Remastered-Version?

Einen konkreten Release-Termin konnten die Quellen nicht nennen. Aktuell geht man jedoch davon aus, dass das GTA-Remaster im Herbst an den Start geht – Richtung Ende Oktober, Anfang November 2021.

Es scheint zudem so, als würde Rockstar die aufgehübschte Version nicht nur für die Next-Gen-Konsolen veröffentlichen. Aktuell ist von einem Release auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, PC und Stadia die Rede. Alle Spieln sollen zusammen in Form eines digitalen Bundles verkauft werden.

Im Fokus der Entwicklung sollen die Konsolen-Versionen stehen, der Release für den PC und eventuell Smartphones soll erst 2022 erfolgen.