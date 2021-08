Die Releases in der KW 33 rücken einen großen Namen wieder ins Rampenlicht.

Sport, Strategie, Thriller und ein PlayStation-Highlight: Die kommenden sieben Tage bieten endlich wieder ein abwechslungsreiches Menü für den Sommer.

Humankind | 17. August

PC

In Humankind übernehmt ihr wie in der Civilization-Reihe eine Zivilisation und führt sie durch verschiedene Epochen zu Ruhm und Ehre. Über 60 historische Kulturen stehen zur Auswahl, die ihr von der Antike bis in die Moderne bringt, mit ihnen historische Ereignisse durchlebt und die beeindruckendsten Bauwerke der Menschheitsgeschichte errichtet.

Neben dem Aufbau eurer Zivilisation müsst ihr hin und wieder auch an Schlachten teilnehmen. Kämpfe finden in Humankind auf der globalen Karte rundenbasiert statt. Neben offenen Gefechten könnt ihr mit Belagerungswaffen zudem ganze Städte und Zivilisationen erobern.

In Humankind liegt es ganz an euch, wie sich eure Zivilisation entwickelt:

Wie weit ihr die Menschheit und eure eigene Zivilisation in Humankind bringt, könnt ihr zum Release erst einmal nur auf dem PC erleben. Ob später eine Konsolenversion folgt, bleibt abzuwarten.

Pile Up! Box by Box | 17. August

PS4 / Switch / Xbox One

Es rappelt im Karton - und zwar wortwörtlich in Pile Up! Box by Box. Beim kooperativen 3D-Plattformer hüpft und stapelt ihr euch als Boxen entweder alleine oder zusammen mit Freunden von A nach B. Zwischendurch gilt es Rätsel zu lösen und den Bewohnern der kuriosen Spielwelt zu helfen.

Wem das noch nicht genug ist, der kann sich anschließend in Minispielen wie Boxball oder Basketball gegeneinander messen. Damit es kein Durcheinander gibt, könnt ihr euren eigenen Boxcharakter individuell anpassen.

Für den PC ist Pile Up! bereits seit März erhältlich. Jetzt liefern die Entwickler noch einen Release für die PlayStation 4, Nintendo Switch und Xbox One nach.

12 Minutes | 19. August

PC / Xbox One / Xbox Series X

Eigentlich hätte es doch ein ruhiger, romatischer Abend sein sollen: Als Ehemann möchtet ihr einfach mit eurer Frau zur zu Abend essen. Dann klopft es an der Tür, ein Polizist stürmt herein, beschuldigt eure Frau, einen Mord begangen zu haben und schlägt euch bewusstlos. Was schon nach einem spannenden Auftakt für einen guten Thriller klingt, wird eine ganze Ecke abstrakter, als ihr zwölf Minuten in der Zeit zurückreist.

Twelve Minutes ist ein Adventure-Thriller aus der Vogelperspektive, bei der ihr immer wieder die oben genannte Situation erlebt. Euer Ziel ist es herauszufinden, warum dieser Polizist in eure Wohnung eindringt, was es mit dem vermeintlichen Mord auf sich hat und irgendwie der Zeitschleife zu entkommen.

In Twelve Minutes erlebt ihr einen intimen Thriller aus der Vogelperspektive:

Der Release von Twelve Minutes hat sich in der Vergangenheit ein wenig verzögert. Nun ist das Spiel, dem unter anderem die Schauspieler James McAvoy, Daisy Ridley und Willem Dafoe ihre Stimmen leihen, fertig und erscheint für PC und Xbox-Konsolen - sogar direkt im Xbox Game Pass.

RiMS Racing | 19. August

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X / Switch

Wo andere Motorrad-Rennspiele vielleicht ein wenig oberflächlich bleiben, will RiMS Racing punkten: Bei den Einstellungen. Mithilfe des Mechaniksystems könnt ihr die einzelnen Komponenten eures Motorrads zerlegen, austauschen und optimieren. Von Reifen über Bremsscheiben bis hin zum Motoröl liegt es ganz in eurer Hand, wie gut euer Fahrzeug auf der Strecke ist.

Apropos Strecken: Insgesamt stehen zehn lizenzierte Strecken, darunter Silverstone und der Nürburgring, sowie fünf Straßenstrecken parat. Auf denen könnt ihr euch entweder gegen die KI oder im Multiplayer-Modus gegen andere Spieler messen.

Der Release der Motorrad-Simulation findet übrigens über alle Plattformen hinweg statt: Sowohl PC als auch alte und neue Konsolengeneration werden bedient. Lediglich Google Stadia geht bisher noch leer aus.

Madden NFL 22 | 20. August

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X

Alljährlich grüßt im Sommer der Auftakt zu den bekannten digitalen Sportsimulationen. Diese Woche an der Reihe ist Madden NFL 22 von Electronic Arts. Die Footballsimulation bietet in diesem Jahr mit dem Dynamic Gameday drei neue Funktionen: Gameday Atmosphere, die die Präsentation optisch verbessert, Gameday Momentum, welches einzigartige Spielbedingungen simuliert, und Next Gen Stats, wodurch KI und Statistiken der Spieler deutlich realistischer ausfallen sollen.

Mit The Yard gibt es außerdem eine komplett neue Einzelspieler-Kampagne, während im Multiplayer unter anderem der Ultimate-Team-Modus auf euch wartet.

Die neuen Funktionen von Dynamic Gameday gibt es übrigens nur im Release für die Next-Gen-Konsolen. Auf dem PC, der PlayStation 4 und Xbox One gibt es lediglich die neuen Spielmodi und Kader-Verbesserungen, aber weder Gameday Momentum, noch Gameday Atmosphere und Next Gen Stats.

Ghost of Tsushima: Director's Cut

PS5

Vor gut einem Jahr sorgte Ghost of Tsushima für ein gelungenes Finale der PlayStation 4, denn nur wenige Monate später folgte die PlayStation 5. Entwickler Sucker Punch hat seitdem an dem Samurai-Abenteuer weitergearbeitet und bringt das Open-World-Spiel nun als Director's Cut auf die neue Sony-Konsole.

In der Neuauflage bietet Ghost of Tsushima auf der PlayStation 5 optische Verbesserungen, Anpassungen an den Dualsense-Controller und sogar neue Inhalte. Mit Die Insel Iki gibt es ein neues Kapitel in der Geschichte von Protagonist Jin, bei dem er es erneut mit mongolischen Invasoren zu tun bekommt.

Die Erweiterung ist übrigens nicht exklusiv für die PlayStation 5. Zum Release können Besitzer der PS4-Version den DLC kostenpflichtig erwerben. Im Director's Cut ist er hingegen von Anfang an mit dabei.

Ganz große Strategie oder ein spannender Thriller oder schicke Open-World-Action: In dieser Woche könnt ihr euch an ganz verschiedenen Genres austoben. Die Wahl liegt natürlich wie immer bei euch und eurem Geschmack.