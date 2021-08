7 Serienkiller in Games: Von Stufe Amateur bis Teufel

Pickman aus Fallout 4 macht Hannibal Lecter alle Ehre.

Wenn ihr nicht gerade Fürsten, Aliens oder Monster in Videospielen aufhalten müsst, kann es auch in Krimis, Thrillern oder anderen düsteren Games vorkommen, dass ihr Serienkiller jagt. Aber welche bleiben einem wirklich in Erinnerung? Diese Frage haben wir uns heute gestellt.

7 Serienkiller: 7 Muster erkennen, 7 Dämonen aufhalten

Serienkiller umgibt eine seltsam faszinierende Aura. Deshalb ist es auch nichts Ungewöhnliches, dass sie unter den Top Videospielbösewichten immer mal wieder auftauchen. Wir haben uns dutzende Games angeschaut und nach Serienkillern gesucht, die uns tief im Gedächtnis geblieben sind. In der unteren Bilderstrecke könnt ihr selbst zum Profiler werden.

Von dem eher stümperhaften Serienkiller aus Assassin's Creed Unity bis zum Teufel aus The Evil Within – diese monströsen Zeitgenossen geben gute Bösewichte ab, denen Spieler gerne das Handwerk legen. Dabei ist einer schlimmer als der andere.