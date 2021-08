9 absurde Spiel-Ideen, die euer Verstand nicht aushalten würde

Was wäre, wenn Skyrim ein Rennspiel wäre? Das klingt zwar absurd, aber ist im Vergleich zu unseren anderen Experimenten noch sehr harmlos.

Call of Duty ist ein Shooter, Anno 1800 ein Aufbauspiel. Aber was wäre, wenn Spiele ihre Genres tauschen würden? Mit dieser Frage haben wir unsere Redakteure und Leser ins Labor geschickt. Dabei kam absolutes Chaos heraus.

Was passiert, wenn Skyrim und Mario Kart sich treffen?

Shooter, Strategie, Battle Royale, Stealth, Horror – Genres sind Games-Schubladen: Da weiß man, was man hat. Aber was würde dabei herauskommen, wenn wir ein bestimmtes Spiel in eine komplett andere Schublade stecken würden?

Wollt ihr es wirklich herausfinden? In der unteren Bilderstrecke könnt ihr euch neun absurde Ideen für Game-Crossover ansehen. Dabei müsst ihr für euch selbst entscheiden, welches Spiel ihr davon unbedingt einmal spielen wollen würdet und welches Spiel besser unentwickelt bleibt.

Von Skyrim-Racer bis "Super Mario"-Strategiespiel: Manche Spiele klingen echt lustig, andere sind vermutlich zu absurd für diese Welt. Aber wer weiß, wessen Entwicklergehirnzellen wir damit gerade in Gang gebracht haben ... Tut uns leid.