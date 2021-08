Keks-Comeback: Kult-Klassiker wird endlich auf Steam releast

In Cookie Clicker könnt ihr euch ein Keks-Imperium aufbauen. (Bildquelle: Prostock-Studio, Getty Images / AtlasStudio, Getty Images)

Das Kult-Spiel Cookie Clicker hat 2013 ein ganzes Genre mitbegründet und ist bei vielen Gamern noch immer sehr beliebt. Nun erscheint der Keks-Klassiker endlich auch in einer verbesserten Version auf Steam – die frische Rezeptur fügt dem Spiel einige Neuerungen hinzu.

Cookie Clicker erschien ursprünglich 2013 als kostenloses Browser-Game und konnte sich überraschend schnell eine große Community an Gamern aufbauen, die voller Elan abstruse Mengen an virtuellen Keksen herstellten – zeitweise zockten 200.000 Gamer das Spiel täglich. Am 1. Spetember erscheint das Spiel jetzt endlich auch auf Steam. Der Trailer zeigt, worauf sich Keks-Fans bei dem neuen Release freuen können.

Cookie Clicker auf Steam: Kekse backen ohne Ende

Als eines der ersten und erfolgreichsten Idle Games war Cookie Clicker seit seinem Release bei Spielern beliebt, die sich gemütlich zurücklehnen und einfach ein paar Kekse backen wollen. Nun bekommt ihr die Möglichkeit, dieses Spielprinzip auch auf Steam auszutesten. Die Vollversion soll 4,99 US-Dollar kosten, ein Euro-Preis ist aktuell noch nicht bekannt. (Quelle: Steam)

Im Gegenzug dafür sind in der Steam-Version alle bisherigen Updates freischaltbar. Zusätzlich gibt es Musik vom deutschen Komponisten C418, der auch bereits für Minecraft Teile des Soundtracks entworfen hat. Weitere Kaufgründe sind die Steam Achievements sowie die Cloud-Saves, mit denen der Spielfortschritt abgesichert werden kann. Bei der Browser-Game-Version gibt es eine solche Speichermöglichkeit nicht, ihr könnt lediglich manuell eure Spielstände exportieren und anschließend wieder importieren. Zudem wurden eure Speicherdaten innerhalb des Browsers über Cookies gesichert.

Schaut euch hier den Trailer zu Cookie Clicker auf Steam an:

Erfolgreiches Comeback für Cookie Clicker?

Ob Cookie Clicker, das Schöpfer Julien "Orteil" Thiennot damals in einer Nacht programmiert hat, auch auf Steam zum Überraschungserfolg wird, muss sich noch zeigen. Doch mit den Achievements und anderen Änderungen könnte das Idle Game durchaus wieder Fans von früher überzeugen und natürlich neue Spieler in die Plätzchenmanufaktur locken.

Lust auf noch mehr Freeware-Klassiker? In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch zehn kostenlose Spiele-Hits:

Mit all dem verrückten Content und unterschiedlichen Herstellungsmethoden könnten sich in jedem Fall bald wieder zahlreiche Spieler beachtliche Keks-Imperien aufbauen und dieses Mal mit ihren knusprigen Steam-Achievements vor ihren Freunden angeben.