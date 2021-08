Fans machen Skyrim-Vorgänger besser als es Bethesda je konnte

Skyrim-Fans wollen The Elder Scrolls 4: Oblivion in neuem Glanz erstrahlen lassen. Bildquelle: Skyblivion

Eines der größten Fan-Projekte rund um The Elder Scrolls 5: Skyrim geht in die nächste Runde. In einem Update-Video zeigen die Entwickler, wie unglaublich gut die Welt von Skyblivion inzwischen aussieht.

Skyrim trifft Oblivion: Mehr als nur bessere Grafik

Im Herzen von Tamriel liegt das beschauliche Cyrodiil, das bereits Schauplatz für The Elder Scrolls 4: Oblivion war. Nach 15 Jahren ist das Rollenspiel jedoch etwas in die Jahre gekommen. Fans wollen der farbenfrohen Landschaft und der gewaltigen Kaiserstadt einen neuen Anstrich verpassen und bauen das komplette Spiel in der Engine von The Elder Scrolls 5: Skyrim nach.

In einem neuen Entwicklertagebuch zeigen die Fans jetzt ihr bisher größtes Update. Demnach befindet sich der größte Teil der Welt bereits in der finalen Phase der Entwicklung. Viele Gebiete wurden jedoch nicht nur verschönert, sondern komplett neu gestaltet. Die Stadt Leyawiin wurde beispielsweise von Grund auf neu aufgebaut. Anstatt den originalen Bauplan aus Oblivion zu übernehmen, haben sich die Fans an Konzeptzeichnungen orientiert, die vermutlich wegen technischer Limitierungen verworfen wurden.

Cyrodiil sah noch nie so gut aus

Weitere Änderungen umfassen mehrere der verschiedenen Biome Cyrodiils. Auch hier halten sich die Fans nicht streng an die Vorlage des Publishers Bethesda, sondern entwickeln die Konzepte weiter. Ein herbstlicher Wald wird so noch größer und bunter und ein finsterer Sumpf noch ungemütlicher.

Obwohl das Fan-Projekt große Fortschritte macht, ist der Weg bis zum Release noch weit. Für mehr Informationen zu Skyblivion könnt ihr die offizielle Website besuchen. Falls ihr Programmier-Erfahrung habt, könnt ihr vielleicht sogar dabei helfen, Cyrodiil zu neuem Glanz zu verhelfen.

