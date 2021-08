Amazon: Diesen Gaming-Stuhl kaufen jetzt alle

An der Spitze der Amazon-Bestseller und gerade für unter 200 Euro zu haben: Der Robas Lund DX Racer 6 XXL. (Bild: Robas Lund, Getty Images Yauhen Akulich)

Der „Robas Lund DX Racer 6“-Gaming-Stuhl ist seit Wochen an der Spitze der Amazon Bestseller-Liste. Wir von spieletipps verraten euch, warum genau dieser Stuhl was Besonderes ist.

Amazon: XXL-Gaming-Stuhl von Robas Lund im Angebot

Kennt ihr das auch? Ein neuer AAA-Titel ist da und ihr verliert euch im fantastischen Spiel doch euer schmerzender Rücken reißt euch zurück in die Realität. Aber auch lange Arbeitstage vorm Laptop oder Rechner im Home-Office können einen steifen Nacken begünstigen. Es ist also so wichtig wie nie zuvor, einen gemütlichen und vor allem ergonomischen Stuhl zu haben. Der „Robas Lund DX Racer 6“ Gaming-Stuhl XXL ist seit Wochen an der Spitze Amazon-Bestseller-Liste und dort auch gerade zu einem reduzierten Preis von 199,96 Euro (statt 274,53 Euro) zu haben.

Robas Lund DX Racer 6 OH/FD32/NW Gaming Stuhl XXl für Große Gamer bestens geeignet, mit Wippfunktion Gamer Stuhl

Darum wird der Robas Lund Gaming-Stuhl so oft gekauft

Die Gaming-Stühle von Robas Lund werden regelmäßig als Preis-Leistungs-Sieger gekührt. Sie bestechen nämlich nicht nur mit ihrer sportlichen Racer-Optik, sondern vor allem mit optimalem Sitzkomfort und kommen inklusive stützenden Kissen für den Nacken sowie den unteren Rücken. Beim aktuellen Bestseller handelt es sich um den „Robas Lund DX Racer 6“. Er verfügt über höhenverstellbare Armlehnen, eine Wippfunktion, die zu 135 Grad neigbar ist und besteht aus pflegeleichtem Kunstleder in den Farben Schwarz und Weiß, praktischerweise farblich passend zur neuen PlayStation-5-Konsole (checkt hier die Verfügbarkeit der PS5).

Das Besondere an diesem Modell ist allerdings, dass er speziell für große Personen gemacht wurde. Die Sitzhöhe ist stufenlos höhenverstellbar (ca. 43 cm bis 52 cm) und bietet durch die manuell verstellbaren Kopf- und Lendenwirbelpolster perfekten Halt und Sitzkomfort mit einer maximalen Belastbarkeit von bis zu 100 kg. Amazon-Kunden sind begeistert und vergeben diesem Sessel bei über 1.400 Bewertungen eine Gesamtnote von 4,5 Sternen.