Steam: Irrer Sekten-Simulator bahnt sich seinen Weg auf den PC

Verrückte Spiele könnt ihr euch inzwischen zur Genüge runterladen. Bald gesellt sich allerdings eine Neuerscheinung dazu, die ihr so sicher noch nicht gesehen habt. Verantwortlicher Publisher sind die alteingesessenen Hasen von Team 17.

Honey, I Joined a Cult könnte euch endlich die Offenbarung bringen

Mit dem Indie-Game Honey, I Joined a Cult bescheren euch die Schöpfer um die beliebte Wurmschlacht-Reihe, auch bekannt als Worms, bald ein Spiel, das es unzweifelhaft in den glorreichen Kuriositätenschrank schafft und versucht, euch auf die Seite der Erleuchtung zu führen.

Damit das auch wirklich passiert, stellen euch die Entwickler von Sole Survivor Games dafür das nötige Handwerksmaterial zur Verfügung. Natürlich braucht euer Kult zuallererst einen geeigneten Namen und eine göttliche Wesenheit, die ihr euch als Anführer bequem aussuchen könnt.

Um sicherzustellen, dass euer Erscheinungsbild auch richtig rund wird, braucht ihr selbstverständlich auch ein möglichst abgefahrenes Symbol, eine herausstechende Kutte inklusive verrücktem Hut und ganz wichtig: Ein Götzenbild in Form eines sagenumwobenen Relikts.

Entsendet euer zufriedenes Gefolge in Honey, I Joined a Cult in die Welt

Diese Rezeptur sollte euch einen vorschriftsmäßigen Startschuss geben und dabei helfen, weise Entscheidungen bei der Wahl eurer Gefolgsleute zu treffen. Das ist wichtig, um aus einfachen Anhängern herausragende Kultisten zu machen, die ihr anschließend auf Missionen entsendet, um Ressourcen zu generieren und neue Technologien freizuschalten.

Tagespläne helfen euch dabei, die nötige Struktur in den alltäglichen Anbetungsablauf zu bringen. Achtet allerdings darauf, die Bedürfnisse, wie beispielsweise Hunger, Durst oder Spaß eurer Anhängerschaft in ausreichendem Maße zu befriedigen.

Hierfür ist es zwingend nötig, euren Kult auch durch eine fantasiereiche Inneneinrichtung bei Laune zu halten. Ob Polygraphzimmer, ein Energie-Wellnessbereich oder eine Geisterkammer - Einrichtung und Design wollen gut überlegt sein, um eure Basis sowohl nach innen als auch nach außen bestmöglich zu repräsentieren.

Am 14. September geht Honey, I Joined a Cult in den Early Access über. Dann dürft auch ihr eure Fertigkeiten als Oberguru am PC unter Beweis stellen.