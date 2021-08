Bloodborne ist in der First-Person-Perspektive noch gruseliger. (Bildquelle: SIphotography, Getty Images)

Bloodborne zählt für viele Gamer zu den besten und intensivsten Spielen der PS4-Ära. Eine neue Mod setzt da nun aber nochmal eine Schippe drauf: Ein Video zeigt, wie knallhart Bloodborne aus der First-Person-Perspektive wäre.

Mit Bloodborne hat das Studio FromSoftware 2015 einen würdigen Alternative für die "Dark Souls"-Trilogie releast. Das Spiel beeindruckt mit seiner düsteren Atmosphäre und natürlich packenden und äußerst schwierigen Kämpfen gegen groteske Gegner. Ein Modder zeigt nun, wie diese Gefechte aus der First-Person-Perspektive aussehen würden – das Ergebnis ist faszinierend und abschreckend zugleich.

Bloodborne: PS4-Hit noch gruseliger in First-Person

Modder Garden of Eyes hat ein Trailer von seinem aktuellen Projekt geteilt, in dem er zeigt, wie furchteinflößend der Gothic-Horror von Bloodborne aussieht, wenn er in der First-Person-Perspektive erlebt wird. Mit der Mod können Spieler die traditionelle Soulslike-Perspektive hinter sich lassen und noch tiefer ins Geschehen des Spiels eintauchen.

Das Gameplay des Trailers wirkt dabei fast wie ein VR-Port des Spiels, insbesonders durch die körperlos scheinenden Hände. Allerdings wirkt die Mod bereits jetzt schon äußerst flüssig und macht einen recht spielbaren Eindruck.

Schaut euch hier den Trailer zur Bloodborne-Mod an:

Bloodborne-Mod schenkt PS4-Klassiker neue Perspektive

Garden of Eyes hat für die Mod den Gegenstand Great One Hat genutzt. Wenn Spieler eben diesen Hut aufsetzen, wird die First-Person-Perspektive aktiviert. Das Projekt soll demnächst über die Patreon-Seite des Modders releast werden. (Quelle: Patreon)

Alle Infos zu den Spielen vom FromSoftware-Studio findet ihr hier in unserer Bilderstrecke:

Wie sich die Kämpfe im Vergleich zur Originalversion anfühlen werden, müssen Spieler wohl selbst herausfinden. Es ist aber davon auszugehen, dass die nervenzerreißenden Duelle in der First-Person-Perspektive noch etwas schwieriger werden, schließlich ist das Blickfeld im Vergleich kleiner geworden.