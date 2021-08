Pokémon: Was ist euer Typ? Euer Sternzeichen verrät’s euch

Passt ihr besser zu Typ Käfer oder Typ Psycho? Wir verraten es euch. (Bildquelle: Getty Images / Peach_iStock, Prostock-Studio

Käfer, Psycho oder doch eine andere Art Pokémon? In unserer Bilderstrecke verraten wir euch welcher Pokémon-Typ am besten zu euch passt – alles anhand eures Sternzeichens. Solltet ihr also noch vorhaben in diesem Leben Arenaleiter zu werden, wisst ihr mit welchen Taschenmonstern ihr euch am ehesten verstehen werdet.

Welcher Pokémon-Typ seid ihr?

Ihr habt euch schon immer gefragt, welcher Typ Pokémon am besten zu euch passen würde? Welche Art Arena ihr leiten würdet? Dann findet eure Suche nach Antworten heute ihr Ende – wir verraten euch nämlich, welcher Typ Pokémon mit euch am besten klarkäme. Anhand eures Sternzeichens.

Nehmt diese Bilderstrecke bitte mit einem Augenzwinkern. Sie basiert offensichtlich auf keinen wissenschaftlichen Standards, sondern dient rein zur Unterhaltung.

